55 kişinin hayatını kaybettiği Reyyan Apartmanı davasında 6 kamu görevlisine dava

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nın yıkılması ve 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli 6 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı. Serap Arıcıoğlu, "Hamile kız kardeşimle birlikte 55 kişinin ölümüne imza atanların ve ölümlerine göz yuman kamu görevlilerinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Biz hâlâ 6 Şubat’ı yaşıyoruz, içimiz yanıyor. Kamu görevlilerinin de tutuklu yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

6 Şubat depremlerinde, Maraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ebrar Sitesi'ne ait Reyyan Apartmanı yıkılmıştı. Enkaz altında kalan 55 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Muhammet Karaaslan, statik fenni mesulü Mesut Vahit Kazancı, statik proje müellifi Harun Gümüşer, kaçak kat yaptığı belirtilen Nasuh Atılgan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin kararıyla 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

6 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Bu kapsamda yürütülen soruşturma sonucunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek iddianame hazırlandı. Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre kamu görevlilerinin "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Binanın yapım sürecinde Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli olan Nuri Hakan Erşahan, Melike Özdemir, Hacı Mehmet Güner, Oğuzhan Arabacı, Ali Gemci ve Ahmet Tüfekçi hakkında da aynı suçlamayla kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların görevlerini ihmal ettikleri, mevzuata aykırı yapı projelerine ve binaya uygunluk onayı verdikleri tespit edildi.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE MESLEKTEN MEN TALEBİ

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede, sanıkların ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu 6 kamu görevlisi, ana dosyadaki 4 sanıkla birlikte önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"BİZ HÂLÂ 6 ŞUBAT'I YAŞIYORUZ"

Reyyan Apartmanı'nda kız kardeşi ve eniştesini kaybeden Serap Arıcıoğlu, "4 aylık hamile kız kardeşimle birlikte 55 kişinin ölümüne imza atanların ve ölümlerine göz yuman kamu görevlilerinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Biz hâlâ 6 Şubat'ı yaşıyoruz, içimiz yanıyor. Kamu görevlilerinin de tutuklu yargılanmasını talep ediyorum" dedi.