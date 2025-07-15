55 kişiye mezar olmuştu: Kupik Apartmanı davasında ara karar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 55 kişinin yaşamını yitirdiği Kupik Apartmanı davasının ikinci duruşmasında, yakınlarını kaybedenler, "İhmali olan herkesten şikayetçiyim" dedi. Tutuksuz sanık inşaat mühendisi Nezir Günay ise "İmzam var ama detayları hatırlamıyorum, suçsuzum" şeklinde savunma yaptı. Mahkeme, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kupik Apartmanı'nın yıkılması sonucu 55 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, arsa sahibi ve müteahhit Ziyadin Kupik ile tadilat projesi statik hesap proje müellifi inşaat mühendisi Nezir Günay hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, sanık Nezir Günay SEGBİS aracılığıyla ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Ziyadin Kupik ise duruşmaya gelmedi.

"BENİM İMZAM VAR AMA DETAYINI HATIRLAMIYORUM"

Tutuksuz sanık Nezir Günay, savunmasında projeyi hatırlamadığını, sadece çekme katın statik hesabını yapmış olabileceğini belirterek, "Benim imzam var ama detayını hatırlamıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum, duruşmalardan bağışık tutulmak istiyorum" dedi.

Depremde kızını kaybeden bir müşteki, "İhmalde dahili olan herkes hakkında şikayetçiyim" dedi. Bir diğer müşteki ise, sol ayağının kesilerek protez kullandığını, eşinin sağ kolunun kesildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Depremde enkaz altında kalarak eşi ve iki çocuğunu kaybeden bir müşteki, binada kolon kesildiğine dair duyumlar aldığını, sol ayağının kesildiğini ve protez kullandığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Diğer müştekiler de apartmanın altındaki markette kolon kesildiğini iddia etti.

Tanık A.E.I., enkaz kaldırma çalışmalarında gözlemlerine dayanarak, binada kolon bağlantılarında ciddi açıklıklar olduğunu, kolon kesilmesi iddialarının güvenlik kamerası ve temel incelemeleriyle tespit edilebileceğini belirtti.

AVUKATLARDAN "YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU" TALEBİ

Sanık Nezir Günay'ın avukatı, "Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, katılanlara sabır diliyorum" diyerek başladığı beyanında, müvekkilinin sadece onaylı projeye göre tahkik yaptığını, önceki proje sorumluları hakkında soruşturma bulunmadığını ve iddiaların yeni bilirkişi raporu ile çürütüleceğini savundu.

Sanık Ziyadin Kupik'in avukatı, enkaz kaldırma ve numune alma süreçlerinde eksiklikler olduğunu belirterek, müvekkilinin aleyhine olan beyanlara katılmadıklarını ve tüm deliller toplandıktan sonra yeni bilirkişi raporu talep ettiklerini söyledi.

"ENKAZDA DELİL KARARTILDI" İDDİASI

Müşteki avukatı Bülent Akbay, kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep ederek, sanıkların sorumluluğu birbirine atmaya çalıştığını ve belediyenin enkazda delillerin karartılması için müdahalede bulunduğunu belirtti. Akbay, müteahhidin haksız menfaat elde ettiğini ve mahkemenin enkazda müdahale yapılmaması yönündeki kararına rağmen 5 katlı yeni bir binanın yapıldığını vurguladı. Ayrıca, yargı sürecinde güç sahiplerinin etkisi nedeniyle adaletin zor sağlandığını ifade ederek, kusur oranının belirlenmesi için yeni bilirkişi raporu ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yapılmasını istedi.

Müşteki avukatı Ceren Yıldırımhan, kolon kesimi iddialarının soruşturmasının genişletilmesini ve belediye başkanı Ömer Erdal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasını isterken, diğer müşteki avukat Deniz Kayıkçı ise kamu kurumları çalışanlarının davaya dahil edilmesi ve yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

DURUŞMA 19 ARALIK'A ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kimpaş Market ile Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'ne ait suça konu bina altındaki marketlerle ilgili vergi incelemesi veya ticari faaliyetlere dair çekilmiş fotoğraf, video ve ekspertiz raporu gibi belgelerin mahkemeye gönderilip gönderilmediğinin müzekkere yoluyla sorulmasına karar verdi.

Heyet, dosyanın Atatürk Üniversitesi bilirkişi heyetine tevdi edilmesine, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına ve Sanık Nezir Günay'ın duruşmalardan bağışık tutulmasına, gerektiğinde tekrar çağrılmasına hükmetti. Duruşma 19 Aralık tarihine ertelendi.