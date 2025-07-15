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55 kişiye mezar olmuştu: Kupik Apartmanı davasında ara karar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 55 kişinin yaşamını yitirdiği Kupik Apartmanı’na ilişkin davanın ikinci duruşmasında, yakınlarını kaybedenler tüm sorumlulardan şikâyetçi oldu. Sanık inşaat mühendisi “İmzam var ama hatırlamıyorum” diyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme, yeni bilirkişi raporu alınmasına ve dosyanın genişletilmesine karar verdi.

Güncel
  • 15.07.2025 10:45
  • Giriş: 15.07.2025 10:45
  • Güncelleme: 15.07.2025 10:47
Kaynak: ANKA
55 kişiye mezar olmuştu: Kupik Apartmanı davasında ara karar
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