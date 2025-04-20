55 kurum Denizli Dayanışması'nı oluşturdu: “Yetti gari!.. Bu düzen böyle gitmez!”

Sendika, oda ve siyasi partilerle yapılan uzun görüşmeler sonrası 55 kurum temsilcisi ile Mimarlar Odası salonunda Denizli Dayanışması 1. Meclis Toplantısı yapıldı.

Geçici Yürütme Kurulu KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, ADD, 29 Ekim Kadınları Derneği temsilcilerinden oluştu.

Denizli Dayanışması geçici dönem sözcüsü TMMOB Yönetim Kurulu ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Arif Balkanay, "Bu rejime son vererek demokrasiyle buluşmak zorundayız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, yaka rengi mavi, beyaz, kırmızı, sarı fark etmeden iki yakası bir araya gelemeyen milyonlarız. Tepemizdeki ceberut rejimden dolayı, bıçağın kemiğimizi delip geçtiği bir durumdayız. Çaresi yok! Tez elden bu totaliter rejime son vermek ve demokrasiyle buluşmak zorundayız. Bunu da ancak halkın tüm örgütlü güçlerinin birleşik mücadelesiyle başarabileceğimizi biliyoruz. İşte tam da bu nedenle; Denizli’de faaliyet gösteren ve ‘Yetti Gari!.. Bu düzen böyle gitmez!’ diyen sendika, meslek odası, dernek, siyasi parti, platform, inisiyatif gibi tüm yerel demokrasi güçleri olarak el ele, kol kola, omuz omuza verdik ve ‘Denizli Dayanışması’ çatısı altında buluştuk."

Balkanay, “Her geçen gün büyüyerek yürüyeceğiz. Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Çünkü biliyoruz; Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye konuştu.

ORTAK EYLEMLERİN ÖRGÜTLENMESİNDE KOLAYLAŞTIRICI OLACAK

Mimarlar Odası'nda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında taslak yönerge tartışılarak bir ay içinde ikinci toplantının yapılması planlandı.

Denizli Dayanışması, Denizli’nin ve ülkenin ortak sorunlarında eylem birliği ve ortak mücadeleyi örgütlemede kolaylaştırıcı rol oynayacak.

Yönerge taslağı amaç bölümünde “Demokrasi ve hak arama mücadelesi içinde yer alan tüm yerel örgütlenmelerin dayanışmasını sağlamak, etkinlik ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcı görevini üstlenmektir” ifadeleri yer alıyor.

Kapsamına ilişkin yer alan ifade ise şöyle;

“Demokrasi ve hukuk devletini, emperyalizme karşı olmayı, laikliği, savaşa karşı barışı, üretim ekonomisini ve gelir dağılımında adaleti, sağlık eğitim barınma gibi temel insan haklarında kamucu anlayışı, dil din ırk ve cinsiyet eşitsizliğine karşı olmayı, doğa ve yaşam alanlarımızı her türlü talana karşı savunmayı, hayvan haklarını, başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin örgütlenme ve hak arama mücadelelerini desteklemeyi benimseyen ve ilimizde örgütlü olan sendika, oda, dernek, birlik, siyasi parti, vakıf, platform benzeri, bu yönergeyi benimseyen tüm kurum ve kuruluşlar ‘Denizli Dayanışması’nın gönüllü ve doğal üyesidir.”

Meclis toplantısında taslak yönerge ve işleyiş tartışmaya açıldı. Gelen eleştiri ve önerilerle yönerge de işleyiş de güncellenerek bir sonraki toplantıya hazırlanacak. Yürütme Kurulu bir karar organı değil kolaylaştırıcı görevi üstlenecek. Eylem etkinliklere ilişkin planlama ve kararlarda ortak konsensus sağlanacağı belirtildi.

Denizli Dayanışması 1'nci Meclis Bileşenleri şu şekilde:

TMMOB-İKK, DİSK, KESK Birleşik Kamu İş, Denizli Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Müh. Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Anadolu Aleviliği Kültür Ve Dayanışma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, ADD Gençlik, Büyük Menderes İnsiyatifi, CHP Kadın Kolları Çekül Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Değişim Başlıyor Avukatlar Grubu, Denizli Kadın Dayanışma Komitesi, Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü, Denizli Otizm Derneği, Ege Kadın Buluşması Skrt., Girişimci Kadınların Desteklenmesi D., Hacı Bektaş Veli Vakfı, Pahoy, Sunak Edebiyat Ve Sanat Dergisi, 29 Ekim Kadınları Derneği, Büro Emekçileri Sendikası Büro İş, Disk Emekli Sen, Eğitim İş Denizli Şubeleri, Eğitim Sen, Genel Sağlık İş, Güven Haber Sen, Kültür Sanat Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Tapu Çevre Yol İş, Tarım Orkam Sen ,Tarım Orman İş, Tüm Bel Sen,Tüm Emekli Sen,Tüm Yerel Sen, CHP, SOL Parti, DEM Parti, TİP, EMEP, TKP, ESP, YSP, SOLDEP