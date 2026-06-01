55. Orhan Kemal Roman Armağanı Ahmet Büke’ye

Toplumcu gerçekçi edebiyatın usta ismi Orhan Kemal, vefatının 56. yılında düzenlenecek törenle anılacak.

Orhan Kemal ailesi ve Orhan Kemal Müzesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte, 55. Orhan Kemal Roman Armağanı da sahibini bulacak. Bu yıl ödüle, “Kırmızı Buğday” adlı romanıyla Ahmet Büke layık görüldü. Ödül töreni 2 Haziran 2026 Salı günü saat 10.30’da Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ahmet Büke

TÖREN PROGRAMI

Cemaletdin Taşkın (Hoş Geldiniz), Işık Öğütçü (Vefatının 56.Yılında Orhan Kemal), Çimen G. Erkol (Orhan Kemal’in Gerçekçi Karakterleri), Gökşen Bozkoyunlu (Hikâyeler İyileştirir: Dönüş), Gülçin E. Yücel (Murtaza, Gördüm Kurs), Özgür Özgülgün (Orhan Kemal’den Şiirler), Ayşe Kulin (Aydınlanmanın Yazarı Orhan Kemal), Kaya Tokmakçıoğlu (Orhan Kemal’den Ahmet Büke’ye), Ödül Töreni, Ahmet Büke (Ödül Konuşması), Mazlum Vesek (Sunum).

Tören, 2 Haziran Salı günü saat 10.30'da İstanbul'daki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.