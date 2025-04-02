552 sağlıkçı anıldı

HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2. Büyük Kongresi’nde kararlaştırdığı ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor olan Prof. Dr. Cemil Taşlıoğlu’nun ölüm tarihi olan 1 Nisan tarihini “1 Nisan Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” nedeniyle tabip odaları açıklamalar yaptı.

TTB, yaptığı yazılı açıklamada "Bilimsellikten ve şeffaflıktan yoksun hareket eden, halk sağlığını değil, sermayenin çıkarlarını önceleyen, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin taleplerini reddeden, Covid-19’u illiyet bağı aramaksızın meslek hastalığı kabul etmeyen, yıpranma payını yeterli seviyeye çıkarmayan, güvenli ve güvenceli çalışma koşullarını sağlamayan, insanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş vermeyen, resmi verilerin çok daha üstündeki can kayıplarının sorumlusu olan sağlık otoritesini unutmuyoruz, affetmiyoruz. Ülkemizin, ilerleyen yıllarda yaşanması olası salgınlarda yapılması gerekenler konusunda yeterli birikime, deneyime, insan gücüne sahip olduğunu hatırlatıyor ve doğru bir salgın yönetimi için yineliyoruz: Başka bir sağlık sistemi mümkün" denildi.

VERİLER HÂLÂ ŞEFFAF DEĞİL

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu da şu ifadelere yer verdi: "Pandemide dünyada 7.010.681 kişi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin paylaşımına göre ülkemizde 102.174 kişi hayatını kaybetti. Ne var ki, Covid-19 pandemisinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen vaka ve ölüm sayıları net olarak bilinmemekte, veriler şeffaf şekilde paylaşılmamaktadır. Pandemide 39 sağlık branşında 522 hekim, diş hekimi, hemşire, teknisyen, ebe, memur, tekniker, sağlık işçisi, güvenlik görevlisi, acil tıp teknisyeni, ambulans şöförü ve niceleri aktif görev başındayken hayatını kaybetmiştir. Bir kez daha belirtiyoruz, bu ölümlerin çoğu önlenebilirdi. Aradan beş yıl geçmesine ve yüzlerce ölüme rağmen Covid-19 pandemisi ısrarla meslek hastalığı olarak sayılmıyor. Bilimsel, şeffaf ve emekten yana yönetim anlayışı benimsenseydi, sağlığa yeterli kaynak ayrılsaydı, kamu yararını önceleyen sağlık hizmeti planlaması yapılsaydı çalışma arkadaşlarımız şu an aramızda olacaklardı."