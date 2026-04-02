557 sağlıkçı anıldı

Haber Merkezi

‘‘1 Nisan Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü’’ nedeniyle yurt genelinde anma etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerde, pandemide yaşamını yitiren 176’sı hekim olmak üzere toplam 557 sağlıkçı anıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘‘Bilimsel verileri gizleyen, şeffaflıktan uzak durarak süreci yönetemeyen anlayışı, halkın sağlığı yerine sermayenin çarklarını önceleyen politikaları, en doğal hakkımız olan Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi talebimizi görmezden gelenleri, sağlık emekçilerini tükenmişliğe iten, güvencesiz ve güvensiz çalışma koşullarını dayatanları, resmi rakamların çok ötesindeki gerçek can kayıplarının sorumluluğunu üstlenmeyenleri asla unutmayacağız’’ ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri ‘‘Sağlık çalışanlarını koruyamayan bir sağlık sistemi, toplumu da koruyamaz. Aradan geçen yıllara rağmen pandemi döneminden gerekli derslerin çıkarıldığını söylemek mümkün değildir. Bugün sağlık sistemi hâlâ ağır iş yükü, performans baskısı, sağlıkta şiddet, güvencesizlik politikalarıyla şekilleniyor. Pandemide omuzlarımıza bindirilen yük, sonrasında da hafiflemedi. ‘Hakkınız ödenmez’ dediler ve gerçekten de ödemediler” açıklamasını yaptı. İzmir Tabip Odası da Bostanlı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’nda bir araya gelerek yaşamını yitiren hekim ve sağlıkçıları andı.