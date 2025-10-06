56 gazeteci hâkim karşısına çıktı

HABER MERKEZİ

CHP’li Utku Çakırözer’in Eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, adli yılın başlamasıyla gazetecilere yönelik soruşturmalar arttı; 56 gazeteci hâkim karşısına çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından İstanbul’da 5 bin polisle uygulanan abluka sırasında, basın da aynı şekilde baskı altına alındı. Eylül ayında Ece Üner, Elif Akgül ve Asuman Aranca gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 56 gazeteci çeşitli davalarda hâkim karşısına çıktı. “Sarı Mikrofon” YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, sokak röportajında havaya ateş açan bir kişiyi görüntülediği için gözaltına alındı ve tutuklandı.

Halk TV’de yayınlanan programlarda yaptıkları eleştiriler nedeniyle Mehmet Tezkan, İbrahim Kahveci, Suat Toktaş, Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında farklı suçlamalarla davalar açıldı. Tutuklu gazeteciler Fatih Altaylı ve Furkan Karabay’ın davalarında da tahliye kararı çıkmadı.

BTK’deki e-imza şifrelerinin çalındığı iddiasını haberleştiren T24 yazarı Tolga Şardan gözaltına alındı. Gazeteci Metin Yoksu ifade verdi, JinNews muhabiri Şehriban Aslan ise çocuk kaçırma haberi sonrası ölümle tehdit edildi. Ayrıca Can Holding’e yapılan operasyon kapsamında Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT’ye kayyım atandı.

BİRGÜN TV’YE LİSANS BASKISI

RTÜK, TELE 1’e beş gün yayın durdurma cezası verdi. Kanalın ekranları karartılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun karşılaştırıldığı alt yazı nedeniyle kanal yöneticileri gözaltına alındı. Yanardağ, Demir ve Özuğurlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

RTÜK, YouTube’da yeni yayın dönemine başlayan BirGün TV’ye ise 72 saat içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdi.

Haber ve içeriklere yönelik erişim engellemeleri artarak devam ediyor. Çakırözer, “Gazetecilere yönelik baskılar ve sansür uygulamaları, basın özgürlüğüyle birlikte demokrasimizi de hedef alıyor” ifadelerini kullandı.