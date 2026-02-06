56 yıldır süren gelenek oylanacak

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, 7-8 Şubat’ta Kartal’daki Makina Hangar’da yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi BirGün TV’ye konuşan mevcut Başkan ve 37. dönem Demokrat Makina Mühendisleri Grubu adayı Ezgi Kılıç, mühendislerin maaşlarından, kadın mühendislerin yaşadığı eşitsizliklere, sendikal örgütlenmeden emekli mühendislerin durumuna kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, İstanbul Şubesi’nde 56 yıldır süren geleneği bu seçimde de sürdüreceklerini söyledi.

MÜHENDİSLİKTE ASGARİ ÜCRET 94 BİN 500 TL OLMALI

Makina Mühendisleri Odası geçmişi 2004 yılında öğrenci üye olarak başlayan ve yaklaşık 20 yıl boyunca odada farklı alanlarda görev alan Kılıç, 2017 yılına kadar TMMOB’un belirlediği bir minimum asgari ücret bulunduğunu hatırlattı. SGK ile yapılan protokol kapsamında açıklanan bu ücretin mühendislerin yasal bir mücadele hakkı olmasını sağladığını anlatan Kılıç, “Protokol 2017’de SGK tarafından tek taraflı feshedildi. Oda olarak her sene bu rakamı açıklamaya devam ediyoruz ancak bunun tekrar bir protokole bağlanması gerekiyor. Geçtiğimiz ay bu rakamı 94 bin 500 TL olarak açıkladık. Bunun yasal zemine oturması için mücadelemiz sürecek. Ayrıca bu sadece işe giriş ücreti; kıdeme ve liyakate göre de ücretlerin düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Kamuda çalışan mühendislerin ücretlerinin de diğer meslek gruplarına göre ciddi biçimde eridiğini belirten Kılıç, bu konuda çalıştaylar düzenlediklerini ve yaklaşık 30 bin TL seyyanen zam yapılması gerektiğini belirlediklerini söyledi.

Mühendisliğin yalnızca “kas gücü gerektiren bir alanmış gibi algılandığını” belirten Kılıç, ayrımın lisede meslek seçiminde başladığını, kadınların öğretmenlik ya da hemşirelik gibi alanlara yönlendirildiğini, iş hayatında ise daha çok “ofis işlerine” uygun görüldüğünü anlattı. Kılıç, Oda’nın üyelik verilerinin de bu tabloyu ortaya koyduğunu şu sözlerle belirtti: “Kadın meslektaşlarımızın oranı sadece yüzde 10 civarında. Yaptığımız araştırmada kadın mühendislerin yüzde 80’inin maaş adaletsizliği, terfi engelleri ve mobbinge maruz kaldığını gördük.”

Mühendislerin uluslararası fuarlara, eğitimlere ve projelere katılmasının mesleki gelişim için zorunlu olduğunu vurgulayan Kılıç, vize süreçlerinin büyük bir sorun haline geldiğini belirtti. Mühendisler için bu kanalların kolaylaştırılmasının, yurtdışındaki bilginin Türkiye’ye aktarılması açısından önem taşıdığını söyledi. Kılıç, mühendislere yeşil pasaport hakkı tanınmasına ilişkin düzenlemenin Meclis’te görüşme aşamasında beklediğini ifade etti.

SENDİKAL BAĞLARI GÜÇLENDERMEK İSTİYORUZ

“Mühendis artık ‘beyaz yakalı’ değil, ‘mavi yakalı’ bir işçi gibidir ve iş yerlerindeki sendikal faaliyetlerin artması gerekiyor” diye konuşan Kılıç, mühendislerin yönetici konumları nedeniyle kendilerini işçi sınıfına ait hissetmeyebildiğini ancak bu sınıfsal farkların ortadan kalktığını söyledi. Oda bünyesinde kurulan Mühendis Emeği Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi (MEÇAM) ile mühendislerin sendikalarla bağının güçlendirilmesini hedeflediklerini aktardı.

YÜZDE 80’İ EMEKLİ OLMASINA KARŞIN ÇALIŞIYOR

Kılıç, “Mühendis rahat yaşar” algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve emekli mühendislerin durumunu şöyle anlattı: “Mühendis emekli olamıyor. Kâğıt üzerinde emekli olsa da aldığı maaşla geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Anketlerimize göre mühendislerin yüzde 80’i emekli olduğu halde çalışıyor. İktidar, EYT gibi düzenlemelerle ‘Size emeklilik verdik’ dedi ama bu parayı yine emekçinin sırtından aldı. Ödenen vergi oranlarına baktığınızda da maaşımız elimize geçmeden ciddi bir parayı gelir vergisi olarak gönderiyoruz. Fakat bu paranın emeklilikte geri dönüşü olmuyor. Bundan dolayı da çalışma hayatına devam ediyorlar.”

“Mühendis Emekli Olmaz” başlıklı çalışma başlattıklarını belirten Kılıç, emekli mühendislerin uzmanlıklarını öğrenciler ve sanayi ile buluşturacak bir portal kurmak istediklerini söyledi. Kılıç, mühendislerin uzmanlık alanlarına göre listeleneceği sistemle sanayiye yönlendirme yapılacağını, emeklilerin bilgi birikimlerinin öğrenciler ve yeni mezunlarla paylaşılacağını ifade etti. “32 bin üye ve 8 temsilciliğimizle biz çok büyük bir aileyiz” ifadelerini kullanan Kılıç, Demokrat Makine Mühendisleri Grubu’nun İstanbul Şubesi’nde 56 yıldır süren bir geleneği temsil ettiğini vurguladı. Kılıç şunları söyledi: “Anlayışımızda yönetim kurulları emek veren insanlardan oluşur, ana şiarımız Teoman Öztürk’ün de dediği gibi: Bilimi ve tekniği emperyalistlerin değil, halkın hizmetine sunmaktır.”