57 kişinin öldüğü tren kazasının 2. yılında Yunanistan’da genel grev: Hayat durdu, yüzbinler sokakta

Yunanistan’da 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının yıl dönümü sebebiyle ülke genelinde protestolar düzenlendi.

Ülke geneline yayılan prostestolarda hayat durma noktasına gelirken, sokağa çıkan yüzbinler sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

57 kişinin öldüğü tren kazasının 2. yılında Yunanistan’da genel grev: Hayat durdu, yüzbinler sokakta — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 28, 2025

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

Başkent Atina’nın yanı sıra Selanik’te de çok sayıda yurttaş sokağa çıktı.

Yurttaşlar burada "Oksijenim yok", "Onlar bizim çocuklarımızdı", "Örtbas etmeye hayır" gibi sloganlar attı.

Midilli Adası'nda da çok sayıda yurttaş bir araya gelerek yaşamını yitiren 57 kişi için adalet talep etti. Adadaki sendika ve diğer sivil toplum örgütü temsilcilerinin de konuşma yaptığı buluşmanın ardından yürüyüş yapıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Atina’da yüksek katılımlı eylemlere Yunan polisi müdahale etti. Polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular çevik kuvvet polisinin geri çekilmesini istedi.

Göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı, birçok gösterici gözaltına alındı.

Yunanistan'da yüzbinler sokakta: Polis, göstericilere müdahale etti, çok sayıda gözaltı varhttps://t.co/uG1RCh9Gy5 pic.twitter.com/41XNiT4BbC — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 28, 2025

Olaylarda ANA foto muhabiri Orestis Panagiotou başından yaralandı.

“SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.