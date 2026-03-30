57 köyün merası kiralanacak: Yandaşa peşkeş mi çekilecek?

Elazığ Valiliği İl Mera Komisyonu’nun 12 Mart 2026 tarihli kararı ile ildeki merkez ile ilçelerine bağlı köy ve beldelerde bulunan ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 57 köy için mevsimsel/mera alanları’nın 15 Nisan’da ihaleye çıkarılacağını duyurması tepki çekti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek ihaleye duyurusuna göre 13 köydeki parsellerin 180 gün üzerinden kiraya verileceği belirtildi.

Karara göre Kavalcık, Sarıhan, Gümüşakar, Bazlama, Çıtak, Keklik, Alayağmur, Hamurkesen, Sarıbaşak, Özlüce, Yeşilbelen, Sarıcan ve Yenikakaya köylerinin meraları pazarlık usulüyle kiraya açılacak. Karakoçan Dayanışma İnsiyatifi yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılığın temel dayanağı olan meraların hayvanların doğal beslenme kaynakları ve köylülerin bedava yem depoları olduğu belirtildi.

Valiliğin bu kararının köylüyü hayvancılıktan koparma olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özetle şu ifadelere dikkat çekildi: “Meralar, yaylalar, köylünün alın teri, emeği ve geçmişe bağlı yerler olduğu, yüzyıllardır bu topraklarda hayvancılık yapan köylülerin, meraların kiralanması ya da satılması gibi akıl almaz kararlarla karşı karşıya bırakılmaması gerektiği, bu kararla köylünün emeğinin ticarileştirilip, yandaşlara mı devredecek sorusu akıllara getirmektedir. Meralar kiralanır yada satılırsa, üretici bu maliyetlerin altından nasıl kalkacak?

Gıda enflasyonunun hızla yükseldiği, halkın et ve süte ulaşmakta zorlandığı bir dönemde, meraların kiralanıp sermayeye devredilmesi hangi akıllı tarım politikasının ürünüdür? Köylülerin meraları, kiralık ve satılık mal değildir! Meralar talana açık yerler değildir. Bütün köylerimizi, Elazığ İdari Mahkemesinde bir an önce anayasal hakları olan davalar açmaya bu yanlışa dur demeye çağrıyoruz.’’