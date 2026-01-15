570 sporcu kuraklığa karşı kulaç atacak

Türkiye’de kış aylarında düzenli olarak yapılan ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu, bu yıl ‘Her Kulaç Kuraklığa İlaç’ teması ile 20’nci kez gerçekleşecek. İlk kez 2007 yılında Datça Belediyesi tarafından organize edilen, 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Datça Spor Kulübü destekleriyle devam eden Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından açık su yüzücülerini buluşturacak.

Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’na 570’in üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Türkiye’nin pek çok yerinden sporcuları ağırlayan maratona ayrıca bu yıl Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya olmak üzere 11 farklı ülkeden 28 yabancı uyruklu yüzücü de katılım sağlayacak. 1500 metre olan kısa parkur ve 5 bin metre olan uzun parkurda düzenlenen maraton 14 yaştan 89 yaşa kadar 15 kategoride düzenleniyor. Yarışa paralimpik sporcular da katılım sağlıyor.

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan maratonun onur konukları ülkemizin önemli açık su yüzücülerinden Tuncay Şenyüz ve aynı zamanda Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nun mimarlarından Necati Sağır olarak belirlendi. Maratonun konukları arasında, açık su yüzme hakkında bir söyleşi gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran da yer alıyor. Yarış 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Datça Taşlık plajında saat 11.00’de start alacak ve saat 18.00’da Datça Limanı Fok Badem Heykeli önünde madalya ve kupa töreni gerçekleştirilecek.

Datça Belediyesi ev sahipliğinde, gönüllülerin geniş katılımıyla oluşturulan “Datça Kış Yüzme Maratonu Komitesi” tarafından yürütülen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu kar amacı gütmeyen ve ücretsiz olarak katılım sağlanabilen bir maraton. Katılım için koşulan tek şart TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunmak. Paydaşlarından biri de TEMA Vakfı olan maraton aynı zamanda her yıl farklı bir konuya dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesi olarak diğer açık su yüzme yarışlarından da ayrılıyor.