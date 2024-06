575 hektarlık alan zarar gördü: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, 575 hektarlık alanın yangından etkilendiğini belirterek ekiplerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ikinci günde kontrol altına alındı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale edildi.

575 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de Eceabat ilçesindeki orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 575 hektarlık alanın yangından etkilendiğini belirtti.

Dün saat 16.05‘te Büyük Anafartalar köyü yakınların başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 16.11 itibarıyla yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

"Gelişen zaman içerisinde Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar isimli 2 köyün tahliye edilmesine tedbir amaçlı olarak karar verilmişti. Bu tahliyelerde 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik konuk evine yerleştirildiler. Herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil çok şükür ki. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz, iş makinası ve 540 personel ile başlamamıştı. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörden de desteklerle bu mücadeleye devam edildi. Akşam gün batımı itibariyle hava araçlarının inmesiyle birlikte gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinası, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 toplamda aracı da dahil olmak üzere 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti. Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm."

Sabah 05.45 itibariyle 10 uçak ve 7 helikopterle müdahalelerin başladığını söyleyen Bakan Yumaklı, “Sorunlu tek bir alan kaldı. Şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Hali hazırda yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı. Ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındığı haberini vereceğimizi umuyorum. Ben bu vesileyle bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk vericiydi” diye konuştu.

Çanakkale’de 5 gün boyunca fırtınanın etkili olacağını söyleyen Bakan Yumaklı, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağı tahmini sebebiyle hasat için bu bölümde yani Çanakkale'de hasat yapacak olan çiftçilerimizin saat 11.00'e kadar işlemlerini yapmaları ondan sonrasını izin verilmeyeceği konusunda kendilerine bildirim yapıldı. Bugün de tekraren iletilecek. Buradaki amaç özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde Herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması sebebiyle de saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki beş gün boyunca arkadaşlarımız, valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir. Buna da devam edecekler” dedi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" açıklaması yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama daha yapan Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangının etkilediği alanla ilgili bilgi veren Yumaklı, şöyle devam etti:

"An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere, AFAD, Valilik, diğer kamu kurumları hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve 1000'e yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum, yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız, bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar, her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan."