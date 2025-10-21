5G öncesi operatörlerin tavan fiyatı belirlendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi.

Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak.

BTK ise azami ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle operatörlere bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde yeni ücret tavanı belirledi.

Yeni tarifeye göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası 4.11 TL'yi, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48.68 TL'yi geçemeyecek.

Yurt içi SMS ücreti 2.93 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8.54 TL olarak uygulanacak.

Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11.65 TL'yi aşamayacak.

Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecek. Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak.

Bunun yanında açma-kapama bedeli de 183.68 TL olarak uygulanacak.

1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhütü sona eren vatandaşlara da yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek.

Öte yandan vatandaşlar, "https://www.turkiye.gov.tr/ btk-tarife-karsilastirma" adresinden işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabiliyor.