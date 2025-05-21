5’inci Kent Lokantası Muradiye’de açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında yürüttüğü hizmetler arasında yer alan Kent Lokantası’nın sayısı artmaya devam ediyor. Kent Lokantası’nın bir diğeri de Muradiye’de düzenlenen törenle hizmete başladı. Böylelikle 45 Halk Ekmek büfesi, 5 Halk Mandıra’nın ardından kentte hizmet veren Kent Lokantası sayısı da 5’e çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muradiye’ye kazandırılan Kent Lokantası’nın ardından tüm altyapının 2 milyar TL’lik yatırımla bütünüyle değişeceğini, bu süreçte vatandaşlardan hoşgörü beklediğini söyledi.

Muradiye’ye verilen Kent Lokantası sözünü yerine getirmekten mutlu olduğunu söyleyen Zeyrek, “Şehzadeler İlçesi’nde başlayan daha sonra Salihli, Soma, Akhisar’da, bugün de Muradiye’mizde akabinde Turgutlu, Demirci, Selendi ve Gördes’te olmak üzere 17 ilçemizde artık Kent Lokantalarımızla hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. 4 çeşit yemeği, 50 TL gibi sembolik bir rakama vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ekonomik olarak bu kadar dar boğazdan geçerken vatandaşımızın bu feryadını görmezden gelemezdik. Günde en azından sıcacık 4 çeşit yemeği vatandaşımızın boğazından geçiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Halk Mandıra’yı, Halk Ekmek’i Muradiye’mize kazandırmıştık” diye konuştu.

Muradiye’nin alt yapısını sıfırdan değiştireceklerinin sözünü verdiğini de hatırlatan Zeyrek, “Geçtiğimiz ay içinde tüm şeffaflığıyla canlı yayında verdiğimiz ihalemiz sonuçlandı. Şu anda sadece Dünya Bankası’ndan imzaya kaldı. Sanıyorum ki 15-20 gün içinde Muradiye’ye ilk kazmayı vuracağız. Özellikle yazın ne kadar su sıkıntısı çektiğinizi ben biliyorum. 1,5 – 2 yılda Muradiye’min su sıkıntısı tarih olacaktır. Bizi zorlu bir süreç karşılayacak. Muradiye’nin tüm yolları kazılacak, bütün altyapı değişecek. Bu zorlu süreçte ben her gün sizlerle birlikte olacağım. Yolları kazılan sokaklarda oturan vatandaşlarımızdan biraz sükunet ve anlayış bekliyorum. Çünkü yaklaşık 2 milyar TL değerindeki dev yatırımı Muradiye’mize kazandırmak için çok yoğun çaba sarf ettim, bu projede artık kazma vurur noktasına geldik. Seçim boyunca hep söz vermiştim, Muradiye’nin ulaşımdaki, altyapıdaki, sosyal, ekonomik alandaki sıkıntıları biliyorum diye. Siz de görüyorsunuz ki bu sıkıntılara artık çözüm getiren bir yönetim anlayışı içindeyiz. Kent Lokantamızın Muradiye’mize hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaptığı konuşma sonrasında kesilen kurdele ile birlikte Kent Lokantası Muradiye’de hizmete başladı. Tezgâhın başına geçen Zeyrek, vatandaşlara ilk yemekleri dağıttı. Başkan Zeyrek daha sonra vatandaşlarla birlikte öğle yemeğini yedi, sohbet etti.