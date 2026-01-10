5’inci tankere el koydu

Venezuela’ya yönelik emperyalist operasyonlarla ülkenin petrollerine çöken ABD’nin Rusya ile gerilime yol açan tankerlere yönelik el koyma girişimleri sürüyor.

ABD Sahil Güvenlik güçleri, Karayipler’de Venezuelalı ham petrol sevkiyatlarını hedef alan yaptırımları uygulama çabaları kapsamında, Olina adlı petrol tankerine el koyduklarını açıkladı. Olina adlı tanker, son haftalarda ABD tarafından ele geçirilen 5'inci gemi oldu.

Olina, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasından kısa süre sonra, Venezuela’dan tam yüklü şekilde ayrılan bir tanker filosunun parçasıydı. ABD’nin Venezuela petrol ihracatına yönelik uyguladığı abluka nedeniyle geminin, tam yüklü halde yeniden Venezuela’ya dönmekte olduğu belirtildi.

MOSKOVA İLE GERİLİM

ABD, Olina’ya geçen yıl ocak ayında yaptırım uygulamıştı. Washington, geminin az denetlenen ve sigortası belirsiz “gölge filo” kapsamında faaliyet gösterdiğini savunmuştu. ABD, çarşamba günü de Venezuela yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Rus bayraklı “Bella 1” adlı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el koymuştu. Operasyon, Moskova ile Washington hattında tansiyonu yükseltmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşını serbest bırakma kararı aldığını bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de ABD'nin, Venezuela'dan sonra Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin meşru olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını eleştiren Medvedev, “Bu saygısızca iğrenç bir eylem. Daha yumuşak bir tabirle bu, uluslararası ilişkiler alanında evrensel bir felakettir” dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Venezuela'ya askeri müdahalede bulunan ABD'nin ülkesine yönelik operasyon ihtimalini “gerçek bir tehdit” olarak değerlendirdi. Petro, BBC’ye verdiği demeçte ABD'nin diğer ülkeleri "imparatorluğunun bir parçası" olarak gördüğünü söyledi. Trump ile 8 Ocak'ta yaptıkları telefon görüşmesinin detaylarına değinen Petro, görüşmenin 1 saatten az sürdüğünü, çoğunlukla kendisinin konuştuğunu ifade etti.