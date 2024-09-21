6,6 milyon yeni icra dosyası, 1 milyon kişi banka takibinde

Ekonomi Servisi

İktidarın ekonomi politikaları yurttaşları borç batağına sürükledi. Yurttaşlar borç sarmalına girerken bankalar bu durumdan yüksek karlar elde diyor. Bankaların kârı geçen yıla göre 55 milyar TL artarak 348 milyar TL'ye ulaşırken yurttaşın borç yükü her geçen gün büyüyor. Bankaların takibine düşen yurttaşların sayısı da her hafta artarak yeni rekorlar kırıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Temmuz 2023'te 293 milyar 417 milyon TL olan bankaların toplam kârı, 2024 yılı Temmuz ayında 348 milyar 717 milyon TL'ye ulaştı. Bu, %19’luk bir artış anlamına gelirken vatandaşın borçları da katlanarak artıyor” dedi.

KREDİ KULLANIMI ARTIYOR

Yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanırken 2024'te 1 milyon 160 bin kişi ilk defa kredi kartı aldı, 731 bin kişi ilk kez tüketici kredisi kullandı.

Gürer, “2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, bireysel kredi kullanan kişi sayısı 40.9 milyona ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 38.8 milyondu. Böylece 2.1 milyon kişi daha kredi kullanmak zorunda kaldı” dedi.

Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarından dolayı yasal takibe alınan kişi sayısındaki artışa dikkat çeken Gürer, “Ocak-Temmuz döneminde, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yıla göre %41 oranında artarak 1 milyon 63 bine ulaştı. Bu kişilerden 642 bini bireysel kredi borçları nedeniyle takibe düşerken, 784 bini kredi kartı borçlarını ödeyemediği için yasal sürece dahil oldu. Bankaların takibine düşen borç miktarı 46 milyar TL’den 89 milyar TL’ye yükselerek 43 milyar TL artış gösterdi” şeklinde konuştu.

Bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre %122 artarak 89 milyar TL'ye ulaştığını belirten Gürer, “Vatandaş borçlarını ödeyemez hale gelmiş durumda, her geçen gün takipteki vatandaş sayısı ve borç miktarı artıyor” dedi.

2024 yılı itibarıyla icra dairelerine gelen dosya sayısı, 6 milyon 631 bin 672’ye ulaştığını belirten Gürer, “Özellikle vatandaşların tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarını ödeyememeleri yüzünden icra dairelerindeki dosyaların her geçen gün artmaktadır” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLARIN BANKALARA BORCU ARTTI

Ocak ayında: 2,6 trilyon TL

Eylül ayında: 3,4 trilyon TL

Tüketici kredisi borcu: 1,8 trilyon TL

Bireysel kredi kartı borcu: 1,6 trilyon TL

Ocak-Eylül dönemi artan toplam borç: 752 milyar TL

Takibe düşen borç miktarı: 89 milyar TL