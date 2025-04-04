6. Acı Ot Festivali dolu dolu geçecek

İrem İLYAS

Bodrum'da yarın başlayacak olan 6. Acı Ot Festivali doğa ve gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalde Bodrum’un bereketli topraklarında yetişen şifalı otlar doğrudan üreticilerden temin edilebilecek. Ayrıca zeytinyağı, çökelek peyniri, reçeller, sabunlar ve el emeği ürünler de satışta olacak.

Festival boyunca Bodrumlu şefler ve gastronomi uzmanları yemek atölyeleri, tadım etkinlikleri düzenleyecek. Söyleşilerde Ege’nin ot kültürü ve sağlıklı beslenme konuları ele alınacak. Festival sahnesinde ise yerel ve ulusal sanatçılar konserler verecek. Halk dansları gösterileri ve geleneksel Ege şovları da festival coşkusunu zirveye taşıyacak.