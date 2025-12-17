6 Aralık’tan beri kayıp: Adana’da 72 yaşındaki zihinsel engelli yurttaş aranıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık’ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Vahit Şentuna’yı (72) arama çalışmaları, bugün yeniden başladı.

İlçedeki Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna, 6 Aralık'ta ilçe merkezindeki çay ocağına gitmek için evden çıktı.

Ancak Şentuna'dan bir daha haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

5 gün sürdürülen çalışmalara rağmen Şentuna'ya ait bir iz bulunamayınca çalışmalara ara verildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye aldı.

Ekipler, kayıp engelliyi bulmak için çalışmalara bugün dron desteğiyle yeniden başladı.