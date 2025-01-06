6 ay süren Polonez direnişi kazanımla sonuçlandı

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez fabrikasında çalışırken sendikaya üye oldukları için işten atılan ve aylarca direnen işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Polonez direnişi ile ilgili bugün toplantı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya Tekgıda-İş Sendikası temsilcileri, işçiler ve işverenlerin katıldığını söyledi.

Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "sürecin çözüme ulaştığını ve taraflar arasında uzlaşma sağlandını" belirtti.

Işıkhan, şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak isterim. Bu anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır."

DİRENİŞ ÇADIRI KALDIRILACAK

Bakanlık'taki toplantıda uzlaşı sağlanırken, Çatalca Adliyesi önünde direnen işçiler adına açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İşçi arkadaşlarımız kıdem tazminatlarını alacak. İhbar sürelerini alacak. Boşta geçen 6 aylık süreyi alacaklar. Kıdemine göre sendikal tazminatı alacaklar" denildi.

Tekgıda-İş Sendikası'nın fabrikadaki örgütlülüğünün korunacağı açıklandı.

Öte yandan bugün itibarıyla adliye önündeki direniş çadırının kaldırılacağı belirtilirken, yarın da saat 13.00'te fabrika önündeki çadırın kaldırılacağı bildirildi.