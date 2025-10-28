6 ayda 318 hayvan işkenceye maruz kaldı

Haber Merkezi

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin (HAKİM), 2025 yılının ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yaşanan hayvan hakları ihlalleriyle ilgili araştırmasında en az 477 bin 952 hayvanın yaşam hakkının ihlal edildiği açıkladı. Bunun yanı sıra en az 194 kovan arı ve 94 ton 660 kilogram deniz canlısının da yaşam hakkının elinden alındığı kaydedildi.

Yaşam hakkının yanı sıra işkence, araçla ezme, zehirleme, dövüş, yasadışı avcılık gibi kategorilerle hayvanların pek çok farklı yolla öldürüldüğü veya acıya maruz bırakıldığına dikkat çekildi. Rapora göre 2025’in ilk 6 ayında en az 318 hayvan işkence ve acı verici muameleye maruz kaldı. 4 bin 625 hayvan ve 114 ton deniz canlısı yasa dışı yollarla avlandı.