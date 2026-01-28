6 ayın sonunda iddianame hazırlandı: Muhittin Böcek'ten ilk açıklama

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Kıymetli Antalyalılar” hitabıyla, el yazısıyla kaleme aldığı mesajında, sağlık durumuna ve yargı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Böcek, "Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma işlemi tamamlanmış, iddianame düzenlenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan yargılamada üzerime atılı suçlamalarla ilgili savunmamı ayrıntılı olarak vereceğim. Dün olduğu bugün de yarın da bağımsız Türk yargısına güvenim sonsuzdur. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgi ve hasretle..." dedi.

Böcek, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli Antalyalılar, bu yazımı sizlere yalnızca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, halkın iradesine, demokrasiye ve vicdana inanan bir yol arkadaşınız, 'Torosların Evladı, 'Herkesin Başkanı' olarak kaleme aldım. Zor süreçten geçtiğimiz bugünlerde sizleri yüreğimden gelen en derin duygularla selamlıyorum. Dayanışmanın, adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı hep dile getirmiştim. Tarih boyunca, haksızlıklar karşısında susmayan, vicdanının sesini dinleyen nice insanın yürüdüğü uzun, ince bir yoldan geliyoruz.

1994-1999 ANAP Merkez İlçe Başkanı, 1999-2019 4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanı, 2019-2024 üst üste 2 defa Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu yol; inançla, sabırla, dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda 32 yıldır birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak, kimseyi ötekileştirmeden, sağcı-solcu demeden yol arkadaşlarımızla azimle gururla Antalya'mıza hizmete devam ediyoruz.

"CEZAEVİDNEYKEN 9 DEFA HASTANEYE KALDIRILDIM, 22 İLAÇLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUM"

17 Ağustos 2020'de en ağır covid rahatsızlığı 108 gün yoğun bakımlardan sizlerin duaları, sağlık çalışanlarımızın gayreti, Allah'ımın takdiriyle ikinci yaşamıma döndüm. 5 Temmuz'da tutuklandığım gün 12 ilaç kullanırken cezaevi koşulları ve covidin vücudumda bıraktığı hasardan dolayı 9 defa hastaneye kaldırıldım. Şu anda 22 ilaçla ayakta durmaya çalışıyorum. Dünya kenti Antalya'mda 6 mazbata almama vesile olan hemşehrilerime duaları, destekleri için teşekkür ederim.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma işlemi tamamlanmış, iddianame düzenlenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan yargılamada üzerime atılı suçlamalarla ilgili savunmamı ayrıntılı olarak vereceğim. Dün olduğu bugün de yarın da bağımsız Türk yargısına güvenim sonsuzdur. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgi ve hasretle..."

"ALİ MAHİR BAŞARIR HAKKINDA İDDİALARIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Böcek, hesabından yapılan bir diğer paylaşımda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki iddialara ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamede Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır aleyhinde iddialara yer verilmiştir. Bahsi geçen bu iddiaların gerçek dışı olduğu savcılık makamınca yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Kendisi gerek partimizin gerek Türk siyasetinin çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile tanınan önemli bir siyasetçisidir."