6 aylık cenin bulunmuştu: Baba savcılıktan serbest; anneye ise adli kontrol şartı

İstanbul Güngören'de Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta boş arsada oynayan çocukların, üzeri taşla örtülmüş halde 6 aylık cenin bulmasına ilişkin yakalanan anne P.N.D. ile baba Hasan A'nın sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi’ndeki işlemleri sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli Endonezyalı anne P.N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hasan A. isimli babanın ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anne P.N.D. hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi. Şüpheli Hasan A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Güngören'de boş arsada oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde 6 aylık cenin bulmuştu. İnceleme başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına almıştı. Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece cenini üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlenmişti.