6 ayrı suçtan aranıyordu, Kastamonu’da yakalandı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli hükümlü, İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi.

İkamette yapılan aramada şahıs yakalanırken 1 adet kapak kısmı olmayan ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.