6 Belediye Başkanı AKP'ye katıldı: Konya'da Yeniden Refah'lı belediye kalmadı

2024 yılı yerel seçimlerinde Konya'da Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı 6 ilçede, belediye başkanları AKP'ye geçti. 1,5 yıllık sürede farklı zamanlarda yaşanan bu geçişlerin sonucunda şehirde Yeniden Refah Partisi'ne ait belediye kalmadı.

Transfer sürecinin son halkası, 26 Ocak 2026 tarihinde resmiyet kazandı. AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende, AKP’ye geçen bazı belediye başkanlarına rozet takıldı.

Bu geçişlerle birlikte, 2024 seçimlerinde Konya’da YRP adına kazanılan belediyelerin tamamı AKP’ye geçmiş oldu ve Yeniden Refah Partisi’nin kentteki belediye varlığı tamamen sona erdi.

AKP'YE GEÇEN İLÇELER

AKP’ye geçen YRP’li ilçe belediye başkanları; Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan oldu.