6 bin 600 metre içme suyu hattı

Deniz Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle içme suyu kaynaklarının debisinde yaşanan düşüş, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve sık sık patlaklara neden olan altyapı sorunlarına çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Sümer Mahallesi’nde toplam 6 bin 600 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 4 bin 400 metre içme suyu ana hattı ve 2 bin 200 metre abone hattı yenilenerek altyapı güçlendirilecek.

Çalışmalar tamamlandığında, arıza ve debi düşüklüğü gibi sorunlar giderilerek bölge halkına sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak. Bu adımlar sayesinde fiziki kayıplar önlenerek su kaybı engellenecek ve suyun daha etkin kullanımı desteklenecek. Ayrıca, bölgedeki planlanan üst yapı çalışmaları öncesinde bu hatların tamamlanmasıyla, üst yapı çalışmalarına zarar verilmesinin önüne geçilecek.