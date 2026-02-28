6 bin maden emekçisi ocağa inmeyi reddediyor

Madenlerde ve termik santrallarda çalışan işçiler, patronlar tarafından gasp edilen hakları için üretimi durduruyor.

İzmir Kınık’ta Polyak Eynez Madencilik’te ortaklık yapısının değişmesiyle başlayan krize karşı direniş, kısa sürede Soma havzasına yayıldı. Bağımsız Maden-İş’te örgütlü işçilerin başlattığı direniş, bölgedeki diğer işletmelere de sıçradı.

Sendika avukatı Abdulrrahim Demiryürek, maaşların düşürülmesine yönelik patronlar arası toplantılar yapıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek patronların daha az işçiyle daha fazla üretim hedeflendiğini dile getirdi. Demiryürek, madenlerdeki mali ve teknik yeterlilik açısından sürecin yeniden incelemesi gerektiğini kaydetti.

Diğer yandan Polyak Eynez Madencilik’te işverenle müzakerelerden sonuç çıkmadı. İşveren 1243 işçiye, paralarının yatırılmayacağı içerikli mesaj gönderdi. Maden emekçileri, sosyal medyadan çağrı yaparak, 2 Mart’a kadar talepler karşılanmaz ise madene el konularak işgal edileceğini duyurdu.

DEVİR ŞAİBELİ, ÜCRET YOK

Av. Demiryürek, sürecin 23 Şubat’ta işçilerin işten kaçınma hakkını kullanmasıyla başladığını söyledi. Demiryürek, Polyak’taki devir sürecine dikkati çekerek "Şirket, Özyeğin ailesine bağlı FİBA Holding bünyesindeyken hisselerinin yüzde 70’i Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine devredildi. Devir öncesi yaklaşık 3 bin işçi vardı, 1700’ü çıkarıldı. Şu an 1243 işçi kaldı. Ancak yeni patron iki aydır maaş ödemiyor” dedi.

Toplu iş sözleşmesine göre ücretlerin her ayın 5’inde ödenmesi gerektiğini hatırlatan Demiryürek, “15 Şubat’ta ödeme sözü verildi ama gerçekleşmedi. Ardından maaşların yalnızca yarısının yatırıldığı söylendi. İki aydır ücretler eksik ya da hiç ödenmiyor. Primler yatırılmıyor.” dedi. Devir işleminin sembolik bir bedelle yapıldığı yönünde ciddi kaygılar bulunduğunu belirten Demiryürek, işletmede yaklaşık 60 milyon avro değerinde üretim ekipmanı olduğunu ifade etti. Rekabet Kurumu ve ruhsat devrini yapan MAPEG’in mali ve teknik yeterlilik açısından süreci yeniden incelemesi gerektiğini söyledi.

301'DEN DERS ALINMADI

Demiryürek “Soma’da 301 madenciyi kaybettik. Basit önlemlerin alınmaması nasıl sonuçlar doğurur gördük. Yarın şirket ‘kapatıyorum’ derse işçilerin kıdem ve ihbar tazminatını kim ödeyecek? Bu soruya net bir yanıt yok” diye konuştu.

Devir öncesi ortaklardan Muzaffer Polat’ın hisse oranının yüzde 6’dan yüzde 30’a çıktığını hatırlatan Demiryürek, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıyla kamunun madencilikten tasfiye edildiğini söyledi. Demiryürek, “Bugün sektör holdinglerin insafına bırakılmış durumda. 301 maden emekçisini kaybetmemizin ardından kazanılan çift asgari ücret ve 7,5 saatlik çalışma hakkı bile maliyet hesabıyla tartışılıyor” dedi.

Maaşların düşürülmesine yönelik patronlar arası toplantılar yapıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirten Demiryürek, daha az işçiyle daha fazla üretim hedeflendiğini dile getirdi.

Sürecin yalnızca Polyak’la sınırlı olmadığını söyleyen Demiryürek, Kınık ve Soma havzasında genel bir huzursuzluk olduğunu belirtti.

Demiryürek, “İmbat Madencilik’te eksik ödemeler ve ücret gecikmeleri yaşanıyor. Yeni Anadolu Madencilik’te de benzer sorunlar gözlemleniyor. İki gün önce gerçekleştirdiğimiz yürüyüşe üç vardiyadan işçiler katıldı. Kınık halkı, esnafı, kadınlar ve çocuklar yürüyüşü sahiplenerek karşıladı. Çünkü bölgede işsizlik derinleşmiş durumda. Yıllar içinde çiftçilikten koparılan insanlar madenlere mahkûm edildi, şimdi madenlerde de küçülme ve ücret sorunu yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Maden-İş’in Polyak’taki direnişi bir başlangıç olarak gördüğünü vurgulayan Demiryürek, sözlerini şöyle tamamladı: “Havza havza örgütlenmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda maden işçilerinin tazminat mücadelesinin, yürüyüşlerin, kayıpların hafızası var. Bugün ihtiyaç duyulan şey cesaret ve örgütlülük. Haklarımızı ancak böyle güvence altına alabiliriz.”

İZMİR'DEN SİVAS'A DİRENİŞ

Manisa Soma’da Yeni Anadolu Madencilik’te yaklaşık 2 bin işçi üretimi durdurdu. İmbat Madencilik’te ise hakların gasp edilmesi ve enflasyon farkının uygulanmaması nedeniyle 3 bin işçi iki gün boyunca ocağa inmedi.

Konya Şeker’e ait Torku Termik Santralı’nda 87 işçinin işten çıkarılmasına ve santralın kademeli kapatılmasına karşı direniş sürüyor. Sivas’ta 130 işçinin işten çıkarıldığı Kangal Termik Santralı’nın da kapanma ihtimali de gündemde. Sivas Divriği’de ise özelleştirilen Ermaden’in taşeronu Çiftay Madencilik tarafından işten çıkarılan işçiler üç ayı aşkındır direniyor.