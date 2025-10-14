6 bin öğrencide influenza virüsü tespit edildi: Malezya'da bazı okullarda eğitime ara verildi

Malezya'da yaklaşık 6 bin öğrencinin influenza virüsüyle enfekte olmasının ardından bazı okullarda eğitime ara verildi.

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, Malezya Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mohd Azam Ahmed, yaklaşık 6 bin öğrencinin influenza virüsüyle enfekte olduğunu ve bazı okullarda çocukların ve personelin güvenliği için eğitime ara verildiğini bildirdi.

Enfeksiyonların ülke genelinde çeşitli bölgelerde tespit edildiğini belirten Ahmed, eğitime ara verilen okullara dair detay paylaşmadı.

Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, virüsün okullarda yayılmasını engellemek için atılacak adımlar konusunda Eğitim Bakanlığı ile görüşeceğini kaydetti.

Malezya merkezli The Star gazetesi, enfeksiyonun en çok Selangor bölgesinde tespit edildiğini, ayrıca Kuala Lumpur, Putrajaya ve Penang gibi bölgelerde de vakalara rastlandığını aktardı.