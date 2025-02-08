6 binden fazla KFC ve Pizza Hut işçisi işsiz kaldı: Terk edilmiş durumdayız

KFC ve Pizza Hut bünyesinde çalışan 6 binden fazla işçi, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi üzerine işsiz kaldı.

Ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmemesine yönelik eylem gerçekleştiren KFC ve Pizza Hut işçileri, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki KFC önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasını işçiler adına, İş Gıda Mağdurları İzmir Temsilcisi Doğan Oral okudu.

KFC ve Pizza Hut franchise sözleşmesinin feshedilmesiyle sarsılan İş Gıda’nın, 7,7 milyar TL borçla konkordato başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Oral, şunları söyledi:

”İş Gıda A.Ş. tarafından yapılan iflas çağrısı/konkordato suni olup, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Krispy Kreme ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir. Maddi zorluklar yaşadığımız süreçte Peyman'dan alınan kredi farklı amaçlar için kullanıldı. Ek olarak İlkem Şahin’e ait olan jant fabrikası tedarik sorunları yaşadığımız bir dönemde satın alındı, maddi ve manen zorlandığımız dönemde Krispy Kreme şubeleri açıldı. Burada ocak ayında 24 gün çalışmış olup şirket tarafından maaşını alamayan insanlar mevcutken, Krispy Kreme çalışanlarına geçen ay ikramiye verildi.”

PLANLI OLARAK YAPILDI

İlkem Şahin’e seslenen Oral, “Çocuğunuzun yemeği için savaştığınızı söylüyorsunuz ama konkordato kararından önce İş Gıda’dan Krispy Kreme Üretim A.Ş. firması olarak isim değişikliği yaptınız. 23 Ocak tarihinde Krispy Kreme şubelerinin Gökçe Elif Şahin adına devredildiğini görmekteyiz ve birkaç gün sonra Konkordato kararı alındı. Planlı olarak bu işlemler yapıldı. Sizin hiç vicdanınız ve korkunuz yok mu” diye konuştu.

İNSANLARI KADERİNE TERK ETTİLER

Kâr, zarar raporlarında gösterilen giderlerin hiçbirinin ödenmediğini ifade eden Oral, “Yeni evlenen, kira ödeyen, kredi borcu olan, çocuklarını okula gönderen binlerce insan var. Maaşlarımızı garanti fonunun karşılayacağı söylendi, fakat garanti fonunun da 3 ayın sonunda ödenek yapacağı, şirkete atanan komiserler tarafından belirtiliyor. Bu çalışanlar KFC ve Pizza Hut markalarına güvenerek şirkete katıldılar. Ancak markanın asıl sahibi Yum Brands geçmişteki tüm haklarını İş Gıda'ya devrederek bizi, binlerce insanı kaderine terketti” şeklinde konuştu.

ÇALIŞAMIYORUZ

Binlerce çalışanın hala Yum Brands’dan olumlu haberler beklediğine dikkat çeken Oral, “Bu süreçte farklı bir firmada çalışamıyoruz çünkü sözleşmemizde farklı bir firmada izinsiz çalışmamız halinde, iş akdimizin haklı sebeple sonlandırılabileceğini belirtmiştiniz. Bu süreçte farklı bir firmada sigortalı olarak çalışabilecek miyiz” dedi.

YILIN İŞ İNSANI SEÇİLDİ

Sürecin her geçen gün daha kötü yönetildiğini vurgulayan Oral, “Bizler, binlerce KFC ve Pizza Hut çalışanı, İş Gıda'nın devralması ve süreci her geçen gün yanlış yönetmesi, sadece kendi finansal çıkarlarını tasarlayıp şirketi bu konuma getirmesi sonrası mağdur ve terk edilmiş durumdayız” dedi.

Kendilerine net bir açıklama yapılmadığını kaydeden işçiler, açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı: “Biz tek yürek, 6 bin kişi, aileleri ve daha bilmediğimiz nice insanla omuz omuza buradayız. Bizi bu duruma koyan İlkem Şahin ise, 6 ay önce yılın iş insanı ödülüne layık görüldü. Sözün bittiği yerdeyiz.”