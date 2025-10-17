‘6 can dostu katledildi’ iddiası

İlayda SORKU

AKP’li Şavşat Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla bir kez daha gündeme geldi. Bölge halkı, ölümlerin belediye ve çalışanlarının müdahalesiyle gerçekleştiğini öne sürdü. Yurttaşlar, ölü sayısının en az altı olduğunu ifade etti.

Bölgede yaşayan Emine Oltulu, “Burada maalesef büyük bir katliam var; hayvanlar bebek, yaşlı, genç demeden katlediliyor. Köpekleri zehirleyip öldürüyorlar. Belediye çalışanları yapıyor” dedi. Son olayın birkaç gün önce yaşandığını aktaran Oltulu, “Arkadaşımız beslemeye gittiğinde durumu gördü. Daha öncesinde de zaten sokaktan köpekleri toplarken arkadaşlarımızı tehdit etmişler. 6 köpeği öldü. Yaşam hakkı her canlı için eşit. Asla barınakları kabul etmiyoruz. Barınaklara hayvanların hapsedilmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Konuya ilişkin aradığımız Şavşat Belediyesi ise iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şavşat Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde en az 6 köpeğin zehirlenerek öldüğü iddiası doğru değil. Üç yavru köpek doğal sebeplerden öldü. Gece nöbetçimiz yok, olay gece yaşanmış. Onun dışında da bir köpek de çok hastalıklıydı ve veterinerimiz tedavi edemedi. Zehirlenme veya başka bir müdahale söz konusu değildir.”