6 çocuğun istismar davasında okulun ihmali: Sorumlular terfi etmiş

Kocaeli’nde Sınav Koleji Şahin Kampüsü’nde öğretmenlik yapan Mahir Aralp’ın altı öğrenciyi sistematik biçimde istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Savcılığın 100 yıla kadar hapis talep ettiği dosyada mahkeme, Aralp’e toplam 130 yıl hapis cezası verdi. Aileler ve avukatlar, hem okul yönetiminin hem de eğitim kurumlarının süreci doğru yönetmediğini belirterek kararın ardından tepkilerini dile getirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Aralp hakkında “12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar”, “nitelikli cinsel istismar” ve “basit tehdit” suçlarından cezalandırılma talep edilmişti. Duruşmada söz alan mağdur aileleri, çocukların yaşadığı ağır travmayı hatırlatarak herhangi bir indirime gidilmeden en yüksek cezaların uygulanmasını istedi.

Tanık öğretmenlerin beyanlarına göre öğrenciler üzerinde baskıcı ve agresif davranışlar sergiliyen Aralp; erkek öğrencilere fiziksel baskı uygularken, kız öğrencilere özel ilgi gösteriyordu.

Öğrencileri zaman zaman kucağına aldığı, sınıf camlarını kapatarak çocuklarla yalnız kalmaya çalıştığı da aktarıldı. Avukatlar ayrıca sınıfta bulunan iç çamaşırı ve peçetenin suçun işlendiğine dair önemli deliller olduğunu belirterek her mağdur için ayrı ceza talep etti.

MÜFETTİŞ RAPORU YOK SAYILMIŞ: GÖREVDEN ALMA YERİNE TERFİ

Avukatlar, ilk şikâyetlerin ardından ailelerin vali yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne yönlendirildiğini ancak savcılığa başvurulmadığını belirtti. Bu süreçte Aralp’ın okulda görev yapmaya devam etmesi, “delillerin karartılmasına kapı aralayan” bir tutum olarak değerlendirildi.

MEB müfettiş raporunda kampüs müdürü ve müdür yardımcısının görevden alınması önerilmiş olmasına rağmen, müdür yardımcısının aksine terfi ettirilmesi de tepki çekti. Okul yönetimi hakkında yapılan suç duyurusunda ise ilerleme kaydedilmediği ifade edildi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Aralp’ın “Böyle biri olsaydım ailem olmazdı” sözleri duruşmada gerginliği artırdı.

Kararın açıklanmasıyla aileler adalet taleplerini yineledi.