6 çocuktan 1’i savaşın ortasında
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde 6 çocuktan birinin çatışma bölgelerinde yaşadığını duyurdu.
UNICEF’in yayımladığı rapora göre 2024 yılında silahlı çatışmaların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin rekor düzeye ulaştığını açıklanırken, 473 milyondan fazla çocuk çatışma bölgelerinde yaşadığını kaydedildi.
Özellikle İsrail’in 15 aydır Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü katliamlarda en az 17 bin 492 çocuğun, çatışmalarda katledildiği ifade edildi.