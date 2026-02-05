6 dakikadan uzun sürecek yüzyılın Güneş tutulması geliyor: En iyi nasıl izlenir, nelere dikkat edilmeli?

"Yüzyılın Güneş tutulması” olarak gündeme gelen ve gökyüzünün 6 dakikadan uzun süre kararmasına neden olacak tutulma, astronomi meraklılarının yanı sıra geniş bir kesimin ilgisini çekti. 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşmesi beklenen tutulma, süresi ve izlenebilirliği açısından 21. yüzyılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak gösteriliyor.

TUTULMA NEREDEN VE NASIL İZLENEBİLECEK?

Tam Güneş tutulması, İspanya, Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hattı üzerinden izlenebilecek. Tutulmanın “totalite hattı” olarak adlandırılan bu bölgelerde Güneş, birkaç dakika boyunca tamamen örtülecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye ise bu hattın dışında kalıyor. Bu nedenle tutulma Türkiye’den tam değil, parçalı Güneş tutulması olarak izlenebilecek. Güneş’in belirli bir bölümü Ay tarafından örtülürken, gökyüzü tamamen kararmayacak.

Uzmanlara göre, tutulmanın en net gözlemlenebileceği bölgeler Akdeniz’e yakın ülkeler ve Kuzey Afrika hattı olacak.

EN İYİ NEREDEN İZLENİR?

Tam tutulmayı izlemek isteyenler için: İspanya’nın güneyi, Fas, Tunus ve Libya hattı, Mısır’ın kuzeyi öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

Bu bölgelerde tutulma süresi 6 dakikayı aşarak, bugüne kadar gözlemlenmiş en uzun tutulmalardan biri olacak.

TUTULMA NASIL İZLENMELİ? ÇIPLAK GÖZLE BAKILIR MI?

Uzmanlar, Güneş tutulmasının kesinlikle çıplak gözle izlenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Güneş’e doğrudan bakmak, kalıcı göz hasarına yol açabiliyor.

Tutulmayı güvenle izlemek için:

ISO 12312-2 sertifikalı Güneş gözlükleri kullanılmalı

Kaynak gözlük, CD, film, güneş gözlüğü gibi yöntemlerden kaçınılmalı

Fotoğraf makinesi veya teleskop kullanılıyorsa mutlaka özel Güneş filtreleri takılmalı

Parçalı tutulma sırasında bile Güneş’in büyük bölümü açıkta kaldığı için risk devam ediyor.

NEDEN “YÜZYILIN TUTULMASI” DENİYOR?

Bu tutulmayı özel kılan temel unsur, olağanüstü uzun süresi.

Ay’ın Dünya’ya görece yakın, Dünya’nın ise Güneş’e görece uzak konumda olması, Ay’ın Güneş’i daha uzun süre örtmesine imkân tanıyor.

Bilim insanlarına göre bu kadar uzun sürecek bir tam Güneş tutulması, önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha tekrarlanmayacak.

BİLİM İNSANLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Tam tutulma sırasında Güneş’in parlak yüzeyi örtüldüğü için, normalde görülemeyen Güneş koronası ayrıntılı biçimde incelenebiliyor. Bu durum: Güneş patlamaları, uzay hava durumu, manyetik fırtınalar gibi konularda önemli bilimsel veriler sağlıyor.

BİR SONRAKİ BENZERİ NE ZAMAN?

Uzmanlara göre, 6 dakikayı aşan bir tam Güneş tutulması için onlarca yıl beklemek gerekecek. Bu nedenle 2 Ağustos 2027 tutulması, hem bilim dünyası hem de gökyüzü meraklıları açısından “kaçırılmaması gereken” bir olay olarak tanımlanıyor.