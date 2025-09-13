6 denizcinin ölümünde devlet 'kusursuz' sayıldı: İş cinayetinin sorumluluğu ölenlere yüklendi

Melisa AY

Denizcilik sektöründe kâr hırsı ile işçinin canının maliyetten ucuz görülmesiyle limanlar, tersaneler "iş cinayeti havzası", gemiler "yüzer tabut" oldu. Devletin işçi yaşamı için hiçbir sorumluluk almaması, son olarak Batuhan A gemisi iş cinayetinin davaya bile dönüşmemesiyle gözler önüne serildi.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, "kovuşturmaya yer yok" kararı çıktı. Karara dayanak olarak gösterilen bilirkişi raporunda, geminin standart altı olmasına rağmen tüm uluslararası standartlara uyduğu iddia edildi. Denetim yetki ve sorumluluğu olan kurumların kusurlu sayılmadığı raporda, "Gemidekiler yardım istemedi" iddiasına yer verildi.

Batuhan A., Türkiye bayrağında faaliyet gösteren 53 yaşında standart altı bir kargo gemisiydi. 14 Şubat 2024’te, Marmara Adası'ndan Gemlik'e mermer tozu taşıdığı sırada, İmralı Adası'nın güneybatısında su almaya başladı. Aşırı yüklenen ve olumsuz hava koşullarına dayanamayan gemi, 15 Şubat 2024'te battı, gemide bulunan 1'i armatör olmak üzere 6 kişiden 5’inin cansız bedenine ulaşıldı, çarkçı Murat Çalışkan'ın cansız bedenine geçen 1,5 yıla rağmen ulaşılamadı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği'nden bir profesör imzalı bilirkişi raporunda, kamu kurumlarının adeta 'kusursuz' olduğu görüşü yer aldı. Raporda, "Gerekli tüm kontrollerinin Liman Başkanlıklarınca tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirilmiş olduğu tespit edilerek Bandırma Bölge Liman Başkanlığı ve Marmara Liman Başkanlığının kusurunun bulunmadığı, kazanın temel nedeninin gemi ambarlarındaki muşambaların sızdırmazlığa uygun bağlanmadığı" ifadeleri kullanıldı. Bilirkişiye göre, iş cinayetinde yaşamını yitiren kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve armatör Murat Altıntaş dışında hiçbir kusurlu tespit edilmedi. Soruşturmaya tek bir kamu kurumu dahi dahil edilmedi.

'ZATEN BİR GÜN BATACAK'

Dosyaya giren ifadeler, iş cinayetinin göz göre göre geldiğini açıkça ortaya koydu. Bu ifadelerden biri gemide stajyer olarak çalışan Ahmet Atav'ın kız arkadaşına aitti. Atav'ın yakının ifadesine göre mürettebat hava kötü olduğu için kaptana "Bu havada çıkmayalım, bizi öldürmek mi istiyorsun" demiş, kaptan da "Zaten bir gün gemi batacak" diyerek seyre çıkmıştı. Yağcı Hüseyin Tutuk'un eşi Filiz Tutuk da, eşinin o gece kendisine "Hakkını helal et, gemi 6 saattir ha battı ha batacak, ne yapsak gidemiyoruz'' diye mesaj attığını anlattı. Tutuk, 6 saat boyunca yardım beklediklerini ancak çağrılarının karşılıksız kaldığını ailesine de haber vermişti.

İfadelere göre işçiler, seyrin tehlikeli gidişatına dair 01.45'ten itibaren uyarılarda bulunmaya başladı. Sahil Güvenlik tutanaklarında, 06.27'de yardım çağrısının ardından 07.30'da geminin çoktan battığı noktaya intikal edildiği, Yağcı Tutuk'un sosyal medyaya da yansıyan ve yardım talep eden görüntülerine rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde hiçbir kayıt bulunmadığı bilgisi yer aldı.

İLK KEZ DENİZE AÇILMIŞTI

Gemide yağcı olarak ilk kez görev yapan ve ilk seferinde iş cinayetinde yaşamını yitiren Hüseyin Tutuk'un ailesinin avukatı Av. Ferhat Çalışkan, süreci BirGün'e anlattı. Av. Çalışkan, denizcilik sektöründe adeta kronikleşmiş sorunlara da dikkati çekerek "Soruşturma süreci çok uzun sürdü, savcılık iki ölmüş kişiye suçu yükledi, dosya takipsizlikle kapatıldı. Oysa bu firma yalnızca bu iki kişiden ibaret değil. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, liman yükümlülükleri, denetimler ve hazırlık süreçleri yeterince yapılmadan tüm sorumluluğu ölen kişilere yüklemek doğru değil. Bu nedenle Sulh Ceza Hakimliğine itirazlarımızı sunduk. Dosyada etkin bir soruşturma yürütülmedi. Sigorta poliçeleri hâlâ ortaya çıkarılmadı. Tazminat davası açamıyoruz çünkü geminin hangi sigorta kapsamında olduğu belli değil. Sigorta şirketinin Hollanda menşeli olduğu belirtiliyor ancak resmi kayıtlar da belirsiz, naylon sigorta olup olmadığı dahi tespit edilemedi. Geminin çok eski olması sebebiyle Türkiye’de sigortacılar tarafından sigortalanmak istenmediği de iddia ediliyor. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık, soruşturmanın genişletilmesini istiyoruz. Sorumluların yalnızca kâğıt üzerinde değil, fiilen ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Çünkü önemli olan bu kazada hayatını kaybedenlerin yanında, yarın başka gemilerde benzer bir ihmalle başka insanların hayatlarının kararmaması. Dosyada şu an yalnızca birkaç otopsi raporu, bir bilirkişi raporu ve birkaç fotoğraf var. Oysa bu davada çok daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç bulunuyor." dedi.

Tutuk ailesinin avukatı Çalışkan, "Yağcı Hüseyin Tutuk, ilk kez denize açılmıştı ve yüzme dahi bilmiyordu. Kendisine herhangi bir eğitim verilmeden, can yeleği dahi giydirilmeden 'Gel çalış' denilmiş. Gemi batarken 6 saat boyunca S.O.S çağrıları yapılmış, ancak bu süre zarfında yardımın geciktiğini değerlendirmekteyiz, bu nedenle de soruşturmaya bu hususların eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece iki kişi sorumlu tutulamaz bu ölümlerden ve bu ihmaller zincirinden. Bilirkişi raporunda kaptan ve armatör sorumlu gösterilmiş; ne tesadüf ki ikisi de zaten hayatını kaybetmiş. Oysa bu olayda gemi şirketi, yüklemede görev alanlar ve liman sorumluları da hesaba katılmalıydı. Limanda yapılan kontrollerin, denetimlerin ve iş güvenliği prosedürlerinin eksikliği göz ardı edilemez" diye konuştu.

İHMALLER ZİNCİRİ ÖLÜM GETİRDİ

Deniz İşçileri Platformu üyesi Taylan Fikret, iş cinayetlerinde kamu kurumlarının sorumluluklarına dikkati çekerek "Batuhan A’da yaşananları biz bir kaza değil, açıkça bir iş cinayeti olarak görüyoruz. 53 yıllık bir gemi, bakımsız bırakılmış, denetimler kâğıt üstünde kalmış, şiddetli fırtınaya rağmen mürettebat zorla seyre çıkartılmış, geminin limandan ayrılmasına izin verilmiş. Buna rağmen devlet sorumluluğu sadece armatörün ve kaptanın üstüne atarak kurtulmaya çalışıyor, dosyalar kapatılmaya çalışılıyor. Batuhan A'nın batmasında armatörün olduğu kadar denizcilik resmi otoritelerin de ciddi suçu var. Biz deniz işçileri bu ihmaller zincirini ve bunun sorumlularını unutmayacağız, unutturmayacağız. Sorumluların yargılanmasını ve bu iş cinayetlerin artık son bulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.