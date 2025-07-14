6 depremzede gözaltına alındı

Hatay’ın Defne ilçesinde taşocaklarının çıkardığı toz ve gürültüyle yaşamaya mahkum edilen depremzedeler önceki gün gözaltına alındı. Taşocağı protesto eden ilen şirket yetkileri arasında çıkan gerginliğin ardından 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alınırken 4’ü gece saatlerinde serbest bırakıldı. 2 kişinin ise dün nöbetçi mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Hatay 3. İdare Mahkemesi, Defne ilçesi Döver Mahallesi ile Yayladağı yolu arasında kalan Bozlu Mahallesi’nde bulunan taşocağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak şirket, karardan üç ay sonra isim değişikliği yaparak yeniden faaliyete geçti. Mevcut ocağa iki yeni taşocağı daha eklendi. Tarımla geçimini sağlayan bölge halkı ise taşocaklarını protesto ediyor.

Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, mahalle halkının geçim kaynağının tarım olduğunu ve taşocağının su kaynaklarına çok yakın olduğunu vurguladı.

Karasu, "Bozlu’daki taşocağı nedeniyle halk evlerinde huzurla oturamaz hale geldi. Gürültü ve toz yaşamı olumsuz etkiliyor. Geçim kaynakları yok oldu. Mahkeme de bu gerekçelerle taşocağının faaliyetini durdurdu. Ancak şirket üç ay sonra faaliyetlerine yeniden başladı" dedi.

JANDARMA ABLUKASI

Dün akşam taşocağını protesto etmek isteyen mahallelilerin, şirket yetkilileri tarafından tehdit edildiğini, ardından jandarma tarafından ablukaya alınarak müdahale edildiğini belirten Karasu, 4 kadın 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 4 kişi gece saatlerinde serbest bırakılırken, 2 kişinin nöbetçi mahkemeye çıkarılacağını belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Karasu, hukukun üstünlüğü yerine kapitalizmin üstünlüğünün uygulandığını dile getirerek şunları söyledi: “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz yeni taşocakları için de hukuki süreci başlattık. Ancak insanlar evlerini, tarım alanlarını, yaşam alanlarını korudukları için gözaltına alındı. Yaşam alanlarını koruyan Bozlu halkının yanındayız."