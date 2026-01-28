6 dev bankadan altın tahmini

Altın fiyatları yatırımcının "güvenli limanı" olmaya devam ediyor. 2025'te rekor kırmaya doymayan altın, 2026 yılında da yükselişini sürdürüyor.

Yeni yıla 6 bin lira sınırında giren altının gram fiyatı, bugün 7 bin 349 lirayla rekor kırdı. Böylece gram altın yılın ilk ayında 1.350 lira yükseliş kaydetti.

Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinde başlayan ons altın ise 5 bin 266 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altının 1 aylık yükselişi ise yaklaşık 950 dolar oldu.

Bu yıl gram altında 5 haneli rakamlar konuşulurken, dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler peş peşe geldi. Deutsche Bank, Societe Generale, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi Research, JP Morgan gibi bankalar 2026 altın tahminlerini güncelledi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE