6 gazeteci ifadeleri alınmadan tutuklandı

Haber Merkezi

İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 6 gazeteci mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklandı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 17 Ocak’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul’da gözaltına alınan Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş ve Welat Ekin, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Van’da gözaltına alınan Reyhan Hacıoğlu ve Mersin’de gözaltına alınan Vedat Örüç’ün ise bulundukları kentlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alındı.

Savcı, gazetecilerin ifadelerini almayarak tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, 6 gazetecinin de "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Gazetecilerin tutuklanmasına yaptıkları haber ve tartışma programları gerekçe gösterildi. Gazeteciler, tutuklama kararını zafer işareti ve "Özgür Basın susturulamaz" sloganıyla protesto etti. Adliyedeki gazeteci ve yurttaşlar da tutuklanan gazetecilere destek verdi.