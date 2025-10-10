6. Gemlik Kitap Limanı başlıyor

Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği 6. Gemlik Kitap Limanı, bu yıl da kültür, sanat ve edebiyatı bir araya getiriyor. 11-19 Ekim tarihleri arasında Zeytin Dalı Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, dokuz gün boyunca kitapseverlere açık olacak.



Etkinliğin onur konuğu, Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın olacak.

Programda Özlem Özdaş, Zeynep Sevindik, Irmak Zileli, Seda Eroğlu, Yavuz Kalkan, Filiz Çınar, Nazan Koç, Mine Sota, Ahmet Ümit, Nehir Aydın Gökduman, Şermin Yaşar, Ömür Uzel, Mustafa Akyol, Ayşen Baloğlu, Müfit Can Saçıntı, İnci Aral, Afşin Kum, Murat Menteş ve Alper Canıgüz gibi isimler yer alacak.





Etkinlikte Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Bursa Şubesi de dayanışma standlarıyla fuarda bulunacak. BirGün Gazetesi ve Sol Kültür Yayınları, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde saat 13.00’ten itibaren Zeytin Dalı Meydanı’nda açılacak ortak stantta okurlarla bir araya gelecek. Stantta BirGün’ün yayınları, Sol Kültür kitapları ve dergileri yer alacak.





Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kitap Limanı’nın kentin kültürel yaşamına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Bir kentin gelişmesi kültürle, sanatla ve bilgiyle mümkündür. Gemlik, kitap kokusunun ve düşüncenin kenti olmayı sürdürecek" dedi.