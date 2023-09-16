6 gollü maçın galibi Galatasaray: 4-2

Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında Samsunspor’u sahasında 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 29’uncu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42’nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 67’nci dakikada Icardi kaydetti. Samsunspor’un mücadeledeki golleri ise 46’ncı dakikada Dimata ve 60’ıncı dakikada Holse’den geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor’u 4-2 mağlup etti.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. ve 29. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Samsunspor'un sayıları ise 46. dakikada Dimata ve 60. dakikada Holse'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 10'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan ve 3. yenilgisini yaşayan Samsunspor ise 1 puanla 18. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 10 mücadelede rakiplerine sadece 1 maçta puan kaybetti. Cimbom geride kalan mücadelelerde 9 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.