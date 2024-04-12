6 günde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi, 48 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, bayram tatili çerçevesinde geri dönüş yolculuklarının başladığını belirterek, bugün trafik yoğunluğunun yeniden artacağını vurguladı.

Yerlikaya paylaşımında, bayram tatilinin 6’ncı gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini açıklayarak, 391 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını ifade etti.



6 GÜNDE 3 BİN 706 KAZA MEYDANA GELDİ

Paylaşımında bayram tatilinden bu yana meydana gelen kazalara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 48 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, 6 bin 184 yurttaşın ise yaralandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımda sürücülere de uyarıda bulundu. Aşırı hız yapılmamasına dikkati çeken Yerlikaya, "Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.

Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre denetimlere devam ettiğinin altını çizdi.