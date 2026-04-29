6 günlük izinle 16 günlük tatil

2026 Mayıs ayında resmi tatillerin peş peşe gelmesi, çalışanlara kısa izinlerle uzun tatil fırsatı sunuyor.

Özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı arasındaki günlerin değerlendirilmesiyle 6 gün izin alarak toplam 16 gün tatil yapmak mümkün hale geliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın takvimde birbirine yakın olması, çalışanlara uzun bir tatilin kapısını aralıyor. 26 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan arife ile 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Kurban Bayramı süreci, doğru planlamayla çok daha uzun bir dinlenme dönemine dönüşebiliyor.

Bu iki tatil arasındaki (18-20-21-22-25-26 Mayıs) iş günlerinde toplamda 5,5 gün yıllık izin kullananlar, 16 Mayıs Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz 16 günlük tatil yapma şansı yakalayabiliyor. Böylece sınırlı izinle maksimum dinlenme süresi elde edilebiliyor.