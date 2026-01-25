6 günlük rapor: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir" denildi.
Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
26 Ocak Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
29 Ocak Perşembe: Hafif yağmurlu
30 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu
