6 günlük yağmur şubat ayı ortalamasını geçti

İzmir’de şubat ayının ilk haftasında, son 88 yıldır ölçülen en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1938 yılından bu yana kentte şubat ayı yağış ortalaması 100,9 kilogram olarak ölçülürken, bu yıl şubat ayının yağışsız geçen iki gününe rağmen kent merkezinde metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü. Dünden itibaren etkisini artıran aşırı yağışlar kent genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sorunların önüne geçmek için sahada yoğun mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve çevre yerleşimlerde 1.365 personel, 412 araç ve 200 pompa ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olduğu süreçte Menderes, Ödemiş, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Gaziemir, Urla, Bergama, Torbalı, Karabağlar ve Seferihisar’da su baskınları meydana geldi. AKOM koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile İZSU Genel Müdürlüğü, taşkın ve su baskınlarına karşı gece boyunca görev yaptı. Son 24 saatte Menderes Çileme’de metrekareye 131,8 kilogram yağış düşerken, Ödemiş’te 93,7, Menderes’te 93,6 ve kent merkezinde 45 kilogram yağış ölçüldü. İzmir Güzelyalı’da ise 1 Şubat’ta metrekareye 9,4, 2 Şubat’ta 44, 3 Şubat’ta 8 ve 6 Şubat’ta 45 kilogram yağış kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile İZSU Genel Müdürlüğü, gece boyunca aralıksız çalıştı. 112 İtfaiye Çağrı Merkezi’ne toplam 229 ihbar ulaştı. İhbarların büyük bölümünü ev ve iş yeri su baskınları oluşturdu. İZSU’nun 185 hattı ile HİM 153 üzerinden ise toplam 545 ihbar kayda geçerken, saat 09.00 itibarıyla ihbar sayılarında düşüş yaşandı. İhbarların en yoğun geldiği ilçe Seferihisar oldu. Müdahalelerin yoğunlaştığı bölgeler; Seferihisar’da Payamlı, Cumhuriyet, Mersin Alanı ve Camikebir; Torbalı’da Fevzi Çakmak, Muratbey ve İnönü; Menderes’te Gümüldür ve Çukuraltı; Urla’da Altıntaş, Atatürk ve Güvendik; Çeşme’de ise 16 Eylül, Alaçatı, Dalyan, Çakabey, Ilıca ve İsmet İnönü mahalleleri olarak sıralandı.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri; Seferihisar’ın Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahalleleri ile Menderes’in Gümüldür Atatürk ve Orta mahallelerinde, dere taşmalarına bağlı su baskınlarına müdahale ediyor. Torbalı Pancar Mahallesi İZBAN istasyonu çevresi ile alt geçitte oluşan su baskınlarında tahliye ve su çekme çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan Menderes Çile Ege Yaşam Kooperatifi’nde mahsur kaldığı bildirilen iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TORBALI’DA BİR YURTTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’ndeki İZBAN alt geçidinden aracıyla geçmeye çalışan bir yurttaş, su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu araç içinde mahsur kaldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yurttaşın yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin sürdüğü belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece boyunca Seferihisar, Torbalı, Menderes ve Bayındır başta olmak üzere su taşkınlarının yol açtığı tahribata müdahale etti. Dere yataklarında önlem alan ekipler, dere geçişlerini açarak sel sularının tahliyesini sağladı. Kocaçay Deresi ile Akarca–Sığacık bağlantısında meydana gelen su taşkınına da müdahale edilirken, sel nedeniyle ulaşıma kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı. Su baskınlarının etkili olduğu bölgelerde, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağışlardan etkilenen Torbalı, Menderes, Çeşme ve Seferihisar’da 20 personelle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında selden etkilenen haneler, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarının durumu yerinde inceleniyor. Yurttaşların acil ihtiyaç ve talepleri tespit edilerek raporlanıyor, gerekli yardım çalışmaları planlanıyor.

AKOM SÜRECİ ANLIK TAKİP EDİYOR

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, yağışların gün boyunca hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi, gece yarısından itibaren ise yer yer yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. İZSU ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere tüm belediye birimleri sahada görev yaparken, kent genelindeki gelişmeler AKOM tarafından anlık olarak izleniyor. Vatandaşlardan, olası risklere karşı dikkatli olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları 185, 153 ve 112 hatlarına bildirmeleri istendi.