6 Haziran 2024 Güncel Döviz Kurları | Dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları araştırılmaya devam ediliyor. 6 Haziran 2024 gününde dolar güne 32,2252 liradan başlarken euro ise 35,1715 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? 6 Haziran'a ait güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

6 Haziran Güncel Döviz Kurları | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2252 liradan, Euro 35,1715 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar güncel döviz kurları 6 Haziran araştırmasını yapıyor. Peki, dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Güncel Döviz Kurları

6 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2252 TL 32,2315 TL Euro (€) 35,1715 TL 35,2112 TL İngiliz Sterlini (£) 41,3227 TL 41,3450 TL 1 Dolar (1 $) 32,2252 TL 32,2315 TL İsviçre Frangı 36,1305 TL 36,1550 TL

*Döviz kurları 09.30'da yazılmıştır.

Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?

Bugün euro, dolar, sterlin TL alış/satış karşılıkları 6 Haziran 2024 saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2252 TL

32,2252 TL Dolar ($) Satış: 32,2315 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,1715 TL

35,1715 TL Euro (€) Satış: 35,2112 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,3227 TL

41,3227 TL Sterlin (£) Satış: 41,3450 TL

*Euro, dolar, sterlin fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç TL?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2252 liradan satış ise 32,2315 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi.

YURT İÇİNDE DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını, kaygılanmaya gerek olmadığını belirterek, "Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Patikamız bu. Dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir" dedi.

​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: