6 Haziran hangi burç? 6 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 6 Haziran hangi burç sorusu ise 6 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 6 Haziran hangi burç? İşte 6 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
6 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 6 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 6 Haziran hangi burç? İşte 6 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
6 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
6 Haziran‘da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
6 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
6 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 6 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 6 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 6 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 6 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
6 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1519 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (ö. 1603)
- 1576 - Giovanni Diodati, Cenevreli protestan ilâhiyatçı (ö. 1649)
- 1599 - Diego Velazquez, İspanyol ressam (ö. 1660)
- 1606 - Pierre Corneille, Fransız şair (ö. 1684)
- 1714 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (ö. 1777)
- 1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar (ö. 1837)
- 1850 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1918)
- 1857 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (ö. 1918)
- 1868 - Robert Falcon Scott, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması subayı ve kâşifi (ö. 1912)
- 1875 - Thomas Mann, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1955)
- 1887 - İzzet Melih Devrim, Türk şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1966)
- 1898 - Ninette de Valois, İrlanda doğumlu İngiliz dansçı ve koreograf (ö. 2001)
- 1901 - Sukarno, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk Devlet Başkanı (ö. 1970)
- 1903 - Aram İlyiç Haçaturyan, Ermeni asıllı Sovyet besteci (ö. 1978)
- 1917 - Maria Montez, Amerikalı aktris (ö. 1951)
- 1918 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (ö. 2002)
- 1919 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (ö. 2018)
- 1924 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (ö. 2015)
- 1926 - Erdal İnönü, Türk bilim insanı ve siyasetçi (ö. 2007)
- 1932 - Senih Orkan, Türk aktör (ö. 2008)
- 1933 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim insanı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)
- 1934 - II. Albert, Belçika Kralı
- 1936 - Mompati Merafhe, Botsvanalı politikacı (ö. 2015)
- 1939 - Ergüder Yoldaş, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2016)
- 1941 - David Crystal, İngiliz dil bilimci, akademisyen ve yazar
- 1943 - Richard Smalley, Amerikalı bilim insanı (ö. 2005)
- 1944 - Edgar Froese, Alman müzisyen (ö. 2015)
- 1944 - Phillip Allen Sharp, Amerikalı bilim insanı
- 1945 - Abdirahman Mohamud Farole, Somalili politikacı
- 1946 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (ö. 1979)
- 1947 - Robert Englund, Amerikalı aktör
- 1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni
- 1947 - Zeynep Avcı, Türk gazeteci, öykü ve oyun yazarı ve çevirmen
- 1950
- Cem Ersever, Türk asker
- Meral Zeren, Türk oyuncu ve şarkıcı
- 1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1953 - Dimitris Avramopulos, Yunan diplomat ve siyasetçi
- 1954 - Władysław Żmuda, Polonyalı eski millî futbolcu
- 1955 - Sam Simon, Amerikalı televizyon yapımcısı ve senarist (ö. 2015)
- 1956 - Bjorn Borg, İsveçli tenisçi
- 1956 - Faruk Tınaz, Türk müzisyen
- 1956 - Mervan Barguti, Filistinli siyasetçi ve askeri lider
- 1958 - Tracey Adams, Amerikalı porno yıldızı
- 1959 - Jimmy Jam, Amerikalı yapımcı
- 1960 - Ahmet Yıldız, Türk yazar
- 1960 - Steve Vai, Amerikalı müzisyen
- 1961 - Garin Nugroho, Endonezyalı yönetmen
- 1961 - Tom Araya, Şilili müzisyen
- 1963 - David Koepp, Amerikalı film senaristi ve yönetmen
- 1963 - Jason Isaacs, İngiliz oyuncu
- 1965 - Ahmet Karcılılar, Türk yazar
- 1965 - Osamu Hirose, Japon futbolcu
- 1966 - Angela Cavagna, İtalyan model
- 1966 - Faure Gnassingbé, Togo Devlet Başkanı
- 1966 - Lukas Hacilukas, Kıbrıslı teknik direktör ve eski millî futbolcu
- 1967 - Katharina Abt, Alman oyuncu
- 1967 - Paul Giamatti, Amerikalı oyuncu
- 1967 - Roger Lukaku, Kongolu futbolcu
- 1968 - Molly Glynn, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
- 1969 - Fernando Redondo, Arjantinli eski futbolcu
- 1969 - Selçuk Dereli, Türk futbol hakemi
- 1970 - Albert Ferrer, İspanyol eski millî futbolcu
- 1970 - James Shaffer, Amerikalı müzisyen
- 1971 - Ertan Aydın, Türk siyasetçi
- 1972 - Cristina Scabbia, İtalyan müzisyen ve şarkı sözü yazarı
- 1972 - Hideki Yoshioka, Japon futbolcu
- 1972 - Satoshi Oishi, Japon futbolcu
- 1972 - Tomohiro Hasumi, Japon futbolcu
- 1973 - Patrick Rothfuss, Amerikalı epik fantezi yazarı ve akademisyen
- 1974 - Rolando Fonseca, Kosta Rikalı futbolcu
- 1974 - Sonya Walger, İngiliz oyuncu
- 1975 - Fábio Camilo de Brito, Brezilyalı futbolcu
- 1975 - Hasibe Eren, Türk oyuncu
- 1977 - David Connolly, İrlandalı futbolcu
- 1978 - Faudel, Cezayir kökenli Fransız şarkıcı
- 1978 - Judith Barsi, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 1988)
- 1978 - Mariana Popova, Bulgar şarkıcı
- 1978 - Naoki Matsushita, Japon futbolcu
- 1978 - ODB, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1978 - Yusuke Sasuda, Japon futbolcu
- 1981 - Hasan Küçükçetin, Türk oyuncu
- 1982 - Selçuk Aydemir, Türk senarist ve yönetmen
- 1982 - Yasemin Hadivent, Türk aktris ve sunucu
- 1983 - Gianna Michaels, Amerikalı porno yıldızı
- 1983 - Michael Krohn-Dehli, Danimarkalı futbolcu
- 1983 - Yasutaka Homma, Japon futbolcu
- 1984 - ByeAlex, Macar şarkıcı
- 1984 - Igor Cukrov, Hırvat şarkıcı
- 1984 - Roman Hubník, Çek millî futbolcu
- 1985 - Drew McIntyre, İskoç güreşçi
- 1985 - Sota Hirayama, Japon futbolcu
- 1986 - Ante Kulušić, Hırvat futbolcu
- 1986 - Didem Kınalı, Türk dansçı
- 1986 - Kim Hyun Joong, Güney Koreli aktris ve müzisyen
- 1986 - Leandrinho, Brezilyalı futbolcu
- 1986 - Sergey Krivets, Beyaz Rus futbolcu
- 1986 - Vagner da Silva, Brezilyalı futbolcu
- 1987 - Andreas Avraam, Kıbrıslı futbolcu
- 1987 - Cássio Ramos, Brezilyalı futbolcu
- 1987 - Rubin Okotie, Avusturyalı futbolcu
- 1988 - Aleksey Rogonov, Rus buz patenci
- 1988 - Andrea Preti, İtalyan aktör ve senarist
- 1988 - Ferhat Bıkmaz, Türk futbolcu
- 1988 - Jon Errasti, İspanyol futbolcu
- 1989 - Jonathan Reis, Brezilyalı futbolcu
- 1989 - Robert Sacre, Amerikalı basketbolcu
- 1990 - Vid Belec, Sloven kaleci
- 1991 - Rodrigo Ríos Lozano, İspanyol futbolcu
- 1992 - Mitch McGary, Amerikalı basketbolcu
- 1992 - Raid İbrahim Salih, Ummanlı futbolcu
- 1994
- Kevin Sousa, Yeşil Burunlu futbolcu
- Yvon Mvogo, İsviçreli futbolcu
- Gakuto Notsuda, Japon futbolcu
- 1995 - Julian Green, Amerikalı futbolcu
- 1995 - Semih Ergül, Türk futbolcu
6 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
6 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
6 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
6 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
6 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 6 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
6 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
6 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
6 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
6 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 6 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.