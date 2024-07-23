6 İHA’nın 5’i damattan alınmış

Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarına müdahalede yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirilen OGM, Baykar’dan beş adet, TUSAŞ’tan ise bir adet olmak üzere altı adet İHA için 323,6 milyon TL ödedi.

2023 yılında Türkiye’de 2 bin 579 adet orman yangını meydana geldi. Yangınlarda yüzlerce hektar orman alanı kül oldu. Hemen her yaz dönemi olduğu gibi yangınlara müdahalede sorunlar yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yangınlara geç müdahale, tedbirsizlik ve ekipman yetersizliği eleştirilerinin odağına yerleşti.

KİRALIK İHA’LAR

Envanterinde yeterince hava aracı bulunmayan OGM, yalnızca 2023 yılında hava araçları için toplam 4 milyar 79 milyon 769 bin TL'lik kira ödedi. OGM’nin verilerine göre, 2023 yılı yangın sezonunda 94 adet yangın söndürme helikopteri, 23 adet uçak, sekiz insansız hava aracı (İHA), bir yönetim uçağı ve altı yönetim helikopteri kullanıldı.

OGM'nin, “Orman Yangınlarıyla Mücadele” başlığı altında paylaştığı veriler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile müdürlük arasındaki ticari ilişkiyi ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, envanterinde iki İHA bulunan OGM, 2023 yılında altı adet de kiralık İHA’yı filosuna kattı.

İHA’LARA 323,6 MİLYON TL

Kiralık altı adet insansız hava aracından beşi, Selçuk Bayraktar’a ait Baykar isimli şirketten kiralandı. Müdürlük, bir İHA’nın ise TUSAŞ’tan kiralandığını belirtti. Beş adedi Baykar’dan temin edilen altı adet İHA’nın kiralanması için toplam 323 milyon 614 bin 538 TL ödeme yapıldığı bildirildi. OGM öte yandan, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan kiralanan iki adet uçak için ise 131 milyon 111 bin 382 TL ödeme yapıldığını duyurdu.

∗∗∗

YÜZLERCE “NEDENSİZ YANGIN”

2023 yılında yaşanan 2 bin 579 yangının çıkış nedenlerine göre dağılımı dikkati çekiyor. Toplam bin 133 yangının ihmal ya da dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı belirlenirken 955 yangın ise “Nedeni bilinmeyen yangın” olarak sınıflandırılıyor. Doğal nedenlerle yaşanan yangın sayısı 399, kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlenen yangın sayısı ise 92 ile ifade ediliyor.