Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

6 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Tarih verildi

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki 6 il için yarın kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı, yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Güncel
  • 19.10.2025 11:07
  • Giriş: 19.10.2025 11:07
  • Güncelleme: 19.10.2025 11:10
Kaynak: AA
6 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Tarih verildi
Fotoğraf: DepoPhotos

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanağın Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yağışlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol