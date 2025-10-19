6 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Tarih verildi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanağın Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yağışlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.