6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara ve Bolu için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek ani sel gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Güncel 10.07.2024 16:05 Giriş: 10.07.2024 16:05

Güncelleme: 10.07.2024 16:11 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: DepoPhotos