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6 ilde aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 23:56
  • Giriş: 30.08.2024 23:56
  • Güncelleme: 30.08.2024 23:56
Kaynak: İHA
6 ilde aranan dolandırıcı yakayı ele verdi


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen bir adrese yapılan operasyonda dolandırıcılık suçundan 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (24) yakalandı.
Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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