6 ilde Casperlar Suç Örgütü operasyonu: Bilgi sızdıran 9'u polis 17 kişiye gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Casperlar” adlı yeni nesil suç örgütüne bilgi sızdırıldığı tespitiyle 9’u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, 9 Ocak 2026’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelendi. İncelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve menfaat ilişkisine girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine; suç, aranma ve araç yakalama kayıtları gibi bilgilerin, görev ve yetkileri dışında hareket eden kamu görevlilerince aktarıldığı saptandı.

Bu tespitler üzerine, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

19 Şubat 2026 tarihinde İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri için talimat verildi.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yayımladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde; Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç / aranma araç yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla; Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda onyedi şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."