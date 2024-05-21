6 ilde IŞİD operasyonu: 8 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest

Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya'yı da kapsayan illerde eşzamanlı gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Manisa merkezli 6 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eşzamanlı IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden M.Y. (35), A.C.G. (31) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.